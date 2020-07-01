Сотни магазинов и ресторанов закрылись в центре Петербурга из-за пандемии

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Алиса Старжевская
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Многие магазины и рестораны закрылись навсегда, кол-во пустующих помещений достигло рекордных значений за пятилетку.

Сотни магазинов и ресторанов закрылись в центре Петербурга из-за пандемии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Количество освободившихся за время пандемии помещений в центре Северной столицы достигло рекордного уровня последних пяти лет, сообщает 78.ru со ссылкой на данные исследования компании JLL.

За месяцы самоизоляции, когда власти запретили работу многих магазинов, доля свободных помещений на наиболее популярных и проходимых улицах Петербурга выросла сразу на 9,3% и достигла показателя в 11,6%. Таковы данные на конец второго квартала текущего года, но в скором времени не исключен и новый максимум по освободившимся под аренду помещениям.

В центре города же было закрыто около 120 торговых площадок и ресторанов, а на смену им пришло всего 44 новичка. Эти данные стали самыми низкими за всю историю наблюдений на рынке петербургской торговой недвижимости.

Основная часть прекративших работу объектов — это рестораны, кафе и кофейни. Несмотря на введенные повсеместно системы скидок, активизацию курьерских служб и доставку, покрыть свои расходы им не удалось. Интересным исключением стали точки на улице Рубинштейна — негласном лидере ресторанно-барных улиц Питера. Там сохранились все рестораны, открылась новая кондитерская и каждый вечер собираются толпы желающих купить еду и напитки навынос.

На втором месте в рейтинге проигравших арендаторов стоят продуктовые магазины. Хотя они и не прекращали своей работы во время самоизоляции, снижение потока покупателей в центре и отсутствие туристов ударили и по ним. Последнее привело и к закрытию большинства сувенирных лавок на Невском. А больше всего пострадали от коронавируса арендодатели на Владимирском проспекте, лишившиеся 15,7% своих арендаторов.

Ранее 5-tv.ru писал, каким заведениям в Петербурге разрешили вернуться к работе.

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