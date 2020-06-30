Автомобиль с тремя детьми рухнул в реку в Кабардино-Балкарии

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло в районе населенного пункта Верхний Баксан в Эльбрусском районе республики.

Автомобиль с тремя детьми рухнул в реку в Кабардино-Балкарии

Спасатели проверяют информацию о падении автомобиля с четырьмя людьми в реку Баксан в Кабардино-Балкарии. ЧП произошло в районе населенного пункта Верхний Баксан в Эльбрусском районе республики.

Предварительно, как стало известно 5-tv.ru, в транспортном средстве находилось трое детей и женщина, все они погибли.

Высота в месте аварии составляет около 40 метров.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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