Автомобиль с тремя детьми рухнул в реку в Кабардино-Балкарии

Спасатели проверяют информацию о падении автомобиля с четырьмя людьми в реку Баксан в Кабардино-Балкарии. ЧП произошло в районе населенного пункта Верхний Баксан в Эльбрусском районе республики.

Предварительно, как стало известно 5-tv.ru, в транспортном средстве находилось трое детей и женщина, все они погибли.

Высота в месте аварии составляет около 40 метров.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.