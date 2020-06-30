Музеи, фитнес-центры и бани заработают в Петербурге с 6 июля

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Яна Вахрушева
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Изменения в постановление внесены губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Музеи, фитнес-центры и бани заработают в Петербурге с 6 июля

Фото: www.globallookpress.com © Gao Jing

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга о мерах борьбы с коронавирсной инфекцией 30 июня, сообщили на официальном сайте администрации города. Стало известно, что с 6 июля будет снят ряд ограничений и заработают такие общественные места, как государственные музеи и учреждения культуры, бассейны, фитнес-центры, бани и банные комплексы. Исключения коснутся тех мест, которые располагаются в торгово-развлекательных комплексах.

Условия работы и посещения государственных музеев

Все культурные учреждения, попавшие под снятие ограничений, обязаны обеспечить стандарты безопасности, утвержденные Комитетом культуры Санкт-Петербурга по согласованию с Роспотребнадзором. Средства индивидуальной защиты обязательны как для посетителей, так и для работников данных общественных мест. Кассы и стойки администрации разделят от посетителей защитными экранами, также встречные потоки людей обеспечат раздельными входами и выходами. Экскурсионные группы не должны превышать пяти человек с дистанцией в 1,5 метра, а реализация аудиогидов допускается только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя.

Условия работы и посещения бань, фитнес-центров и бассейнов

Бани и банные комплексы смогут принимать гостей только по предварительной записи, а работники будут обязаны носить средства индивидуальной защиты. В фитнес-центрах сделают зонирование в залах групповых занятий, расставят тренажеры на безопасное расстояние. В спортивных залах не должны быть больше одного человека на четыре квадратных метра, а в бассейнах на десять квадратных метров. Работники водных зон должны обеспечить посещение сеансами не более 30 минут, а после дезинфицировать помещение.

Также с 6 июля смогут возобновить работу непродовольственные магазины, имеющие площадь зала не более 400 квадратных метров.

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