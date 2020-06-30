ВКонтакте позволит монетизировать контент в сообществах с помощью VK Donut. С помощью новой платформы подписчики получат возможность финансово поддерживать интересные им проекты на регулярной основе.

В свою очередь, авторы контента смогут отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам. VK Donut подойдет всем сообществам, независимо от количества участников и тематики. Минимальную сумму подписки устанавливает сам автор — она составляет от 50 до 2000 рублей в месяц.

Деньги можно получать как на банковскую карточку, так и на счет в VK Pay. Комиссия платформы на старте составит 5%. Пользователь, оформивший платную подписку, не пропустит эксклюзивный контент: он приходит в личных сообщениях ВКонтакте.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем запомнились «Алые паруса — 2020».