ВКонтакте запустила VK Donut — платформу для монетизации контента в сообществах

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Светлана Шевченко
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Подписчики смогут финансово поддерживать интересных им авторов на регулярной основе.

ВКонтакте запустила VK Donut — платформу для монетизации контента в сообществах

ВКонтакте позволит монетизировать контент в сообществах с помощью VK Donut. С помощью новой платформы подписчики получат возможность финансово поддерживать интересные им проекты на регулярной основе.

В свою очередь, авторы контента смогут отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам. VK Donut подойдет всем сообществам, независимо от количества участников и тематики. Минимальную сумму подписки устанавливает сам автор — она составляет от 50 до 2000 рублей в месяц.

Деньги можно получать как на банковскую карточку, так и на счет в VK Pay. Комиссия платформы на старте составит 5%. Пользователь, оформивший платную подписку, не пропустит эксклюзивный контент: он приходит в личных сообщениях ВКонтакте.

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