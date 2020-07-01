Кто и зачем вбрасывает фейки по поправкам в Конституцию?

Сообщения о попытках дискредитировать процедуру голосования поступают даже из-за рубежа. Наши эксперты вместе с представителями и Общественной Палатой сейчас разыскивают учредителей «лотереи неслыханной щедрости», которые предложили раздавать россиянам разрешения на жительство в США., разумеется, за «правильные» голоса. Корреспондент Елена Норкунайте разбиралась в «черных» технологиях.

Авторы программы Green Day уверяют: чтобы американская мечта сбылась — стоит лишь 1 июля проявить лояльность к официальному курсу США. Гринкарта обещана за селфи с политическим подтекстом. Это сомнительное предложение тут же оказалось в топе самых диких и нелепых слухов.

«Это такая уникальная технология, я впервые вижу, чтобы настолько явно и ярко было озвучено, что ты пришли вот это вот селфи, фотографию свою с бюллетенем, где конкретно проставленный результат, причем против, и тебе за это светят какие-то бонусы, плюшки и, выражаясь народным таким языком, кайфушки», — рассказал президент фонда защиты национальных ценностей, первый заместитель председателя по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.

Эту грубую попытку влияния на общественное мнение Александр Малькевич комментирует в пути, спеша на очередную встречу по борьбе с так называемыми «вбросами». За две недели до «дня икс» зарегистрировано более семи тысяч фейк-ньюс.

А в данном случае аферисты под видом адвокатов еще и деньги просят — 218 долларов за обработку персональной информации.

«Никакую визу, или вид на жительство, или какие-то другие поблажки никто никогда не получит. Это все выдумки и неправда. Здесь только одна цель — получить доступ к персональным данным граждан», — отметил председатель Арбитражного третейского суда Москвы Алексей Кравцов.

Для солидности авторы подобных сайтов ссылаются на предыдущих довольных клиентов и опыт работы.

Журналист Марина Соколовская десять лет прожила в Нью-йорке и сразу заподозрила неладное.

«Новые способы миграции не принимаются так быстро, это невозможно. Госдеп и миграционная служба не перестраиваются так быстро под события в мире», — выразила мнение Соколовская.

Адвокатская контора якобы существует со времен Холодной войны и помогла беженцам из Южного Вьетнама еще в 75-м. Настоящие юристы читают сквозь строки этих расплывчатых формулировок.

«Как только данный ресурс мы вбиваем в поисковую систему, мы видим на первых же страницах отрицательные отзывы, которые говорят, что не получили какой-либо отзыв от этой конторы, либо деньги ушли, а услуга оказана не была», — рассказал руководитель отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Калинин Александр.

Судя по первым цифрам счета, на который клиент должен перевести деньги, карта зарегистрирована в России. А вот сам сайт этой юридической фирмы, созданный 6 июня, хранит информацию на серверах Объединенного Королевства. При этом контактов для связи нет. Указан лишь номер телефона конторы, который продает домены сайтам-однодневкам, чуть ли ни за криптовалюту.

«Такие сайты всегда делаются под rкакие-то публичные известные мероприятия. Когда это полеты в космос, 'это что-то связанное с космосом, когда Чемпионат мира по футболу –связано с этим, сейчас голосование — привязались к этому», — подчеркнул специалист по кибербезопаности и развитию Интернет-сервисов, кандитат технических наук Александр Печенкин.

Можно, конечно, заподозрить, что это все-таки американский Госдеп набирает армию сторонников в России, но даже самым отъявленным поклонникам конспирологии такая версия кажется невероятной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рост фейков о голосовании по поправкам в Конституцию отметили в Общественной палате.