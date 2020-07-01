Мэр Дербента накормил жителей города тортами в свой день рождения

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В честь 60-летия коллеги подарили чиновнику много сладостей, и он решил разделить праздник с горожанами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / CHROMORANGE, 5-tv.ru

Ослабление карантина позволило мэру Дербента отметить день рождения с жителями своего города. Хизри Абакаров накормил всех сладостями в честь юбилея. Чиновнику исполнилось шестьдесят и, придя на работу, он увидел огромное количество тортов, которые преподнесли коллеги и друзья.

Столько не съесть даже всей администрации - решил градоначальник. Поэтому докупил фруктов и выставил угощение на пешеходном бульваре. В итоге, праздновали все горожане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Саратовской области вышли на митинг, чтобы отстоять пляж у экс-чиновника. 

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