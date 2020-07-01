Как проходит голосование по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке?

Первыми участки для голосования по вопросу одобрения изменений в главный документ страны сегодня открылись на Дальнем Востоке. В эти минуты голосуют жители Чукотки, Сахалина, Приморья, Хабаровского края и Магаданской области. Как сообщается на сайте Центризбиркома России, в Чукотском крае на 10 утра по местному времени свое мнение выразили уже более 72% избирателей. Максимальную явку в финальный день голосования ожидают и в Приморском крае. Как голосуют жители столицы региона? Всю информацию на этот час рассказал корреспондент во Владивостоке Евгения Подтергеры.

Только открылся избирательный участок, сотрудники участковой комиссии сейчас опечатывают урну для голосования, а уже 40% явка. Статистика невероятная, но это понятно — сегодня седьмой день голосования. Месяцы на то, чтобы подумать, и целая неделя на то, чтобы сказать «нет», или «да»

Основной поток голосующих, как и по всей стране, в Приморье ожидают сегодня. Многие предпочли прийти на участок лично, хотя можно было вызвать сотрудников избирательной комиссии на дом, через портал Госуслуг. К таким людям старались прийти в первые дни голосования.

«Работали целую неделю, у нас было досрочное голосование. Голосовали, выезжали на предприятие, ходили по гражданам, проживающим на нашей территории. Ежедневно по истечении 20 часов мы собирали бюллетени в пакеты, их запечатали. Каждому сейф-пакету акт, значит, готовился. Сегодня после восьми часов мы будем все это разбирать», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии Галина Шепурная.

Пандемия внесла коррективы в голосование, но сама процедура практически не изменилась. Разве что кабинки регулярно обрабатывают дезинфекторами, а столы расставили так, чтобы между ними было не меньше полутора метров. Все, как рекомендовали в Роспотребнадзоре.

Так немноголюдно на избирательном участке не было еще никогда, но эпидобстановка вносит свои коррективы. Каждому на входе меряют температуру, обрабатывают руки, можно взять перчатки. Медицинскую маску и обязательно — индивидуальные ручки.

В Забайкалье один из избирательных участков открыли прямо в мобильном госпитале, который Министерство обороны развернуло для борьбы с коронавирусом. Медики и инфицированные воспользовались своим правом прямо в красной зоне. Ведь болезнь — не повод отказаться от голосования, которое касается всех.

«Несмотря на выполнение важной задачи по лечению больных, к голосованию подошли все ответственно. Оно было выполнено в короткие сроки», — сообщила заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части Татьяна Смагулова.

Об интересе и заинтересованности в изменениях со стороны россиян говорит явка. Во многих регионах Дальнего востока она бьет рекорды. На Чукотке к этому часу проголосовали больше 70% людей. Здесь ровно в восемь открылись все 55 избирательных участков. В аутсайдерах пока Хабаровский край, но даже 30% только за первые несколько часов впечатляют.

«Мы надеемся, мы бы хотели, чтобы Хабаровск более процветал, чтобы больше выделялось на строительство дорог, на благоустройство не хватает средств, надеемся, хотим чтобы медицина была получше и образование наших детей и внуков.», — признались жители Хабаровска Селезнева Ирина и Назаров Андрей.

«Все поправки продиктованы жизнью, и я считаю, что особых выделять не стоит. Считаю, что все своевременно и правильно», — высказался житель Сахалинской области.

Высокая явка и на Курильских островах — рекордные для Дальнего востока 82%. Здесь люди хорошо понимают, почему нужно прийти на участок — Япония до сих пор предъявляет претензии на часть территории.

«Жители Курильских остров должны поучаствовать в этом голосовании и выразить свое мнение по поводу того, что Курилы — это наша территория и мы должны за нее бороться», — подчеркнул местный житель Иван Брага.

В основной день голосования растет явка и на Камчатке. Там пик избирательной активности прогнозируют на вторую половину дня, когда в краевой избирком начнут поступать данные о том, как голосуют экипажи торговых и промысловых судов. Их в море сейчас больше ста, и на каждое отправились члены участковых комиссий.

«Я считаю, что обязательно нужно участвовать, потому что если это дело пустить на самотек, будет непонятный результат», — выразила мнение Галина Кравченко.

На Сахалине уже отчитались о голосовании в море — свое отношение к изменениям в Конституцию выразили практически все экипажи. Высокий результат и в Южно-Сахалинске: каждый второй уже сделал свой выбор.

«Выполнить гражданский долг и впервые очередь за будущее нашей страны, и вот пришли проголосовать», — призналась участница голосования Яна Гришина.

При такой высокой активности на Дальнем Востоке не зафиксировано ни одного серьезного нарушения. Процедура голосования прозрачна — это отмечают и наблюдатели, и сами избиратели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 90%.