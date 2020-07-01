Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 90%

В Центризбиркоме уже подводят первые итоги голосования — идет подсчет тех избирателей, кто выразил свое мнение по интернету. Электронное голосование завершилось накануне ровно в восемь вечера по московскому времени. Такой способ волеизъявления был доступен только для жителей Москвы и Нижегородской области.

И вот последние данные ЦИК: общая явка на электронное голосование в обоих регионах составила больше 90%. Кстати, именно таким удаленным способом свое мнение об изменениях в Конституцию выразили многие известные россияне: музыканты, актеры, космонавты. Корреспондент Виктор Синеок наблюдал за процессом.

Это самый удаленный способ из всех возможных. Незадолго до окончания электронного голосования стало известно: космонавт-испытатель Анатолий Иванишин успел до 20:00 по московскому времени. Он сейчас на орбите, но постоянная регистрация в Москве.

Но в первую очередь, новый для страны способ голосования оценили на земле.

Музыкант Игорь Бутман стучит по клавишам клавиатуры на фоне рояля.

«Я считаю, что это выбор каждого все проанализировать, посмотреть, все предоставленные возможности. Можно не ходить на участки, а проголосовать, как я — электронным способом», — подчеркнул народный артист.

Актер Владимир Машков выразил свою позицию через планшет.

«Мы часто принимаем разные решения в ту или иную сторону, сегодня для нас это решение очень важное, вот лично для меня, поэтому, мне кажется, важно всем подключится к этому большому общему делу», — отметил народный артист РФ Владимир Машков.

Он, кстати, сам внес вклад в это большое дело, предложив поправку о невозможности отторжения российских территорий. Электронное голосование прошло без сбоев в системе. В штабе сообщили, что были только временные сложности у пользователей.

Окончание электронного голосования можно считать завершением очень важного этапа. Подводя его итоги, в информационном центре даже перестали выводить цифры на табло цифры по проголосовавшим в регионе. Оставили только названия регионов с гербами. Все, кто за это отвечает, уже готовятся к основному дню.

Делать это приятно, имея за спиной такой процент явки: 93% в Москве, 92,5% — в Нижегородской области. Глава Центризбиркома сегодня посетовала: тоже хотела попробовать электронный способ, но зарегистрирована в Подмосковье.

«Я самый главный критик всей этой системы. Я очень жестко относилась, мы очень с трудом шли, взвешивали все плюсы. И вы знаете, мы дальше будем продолжать эту работу, потому что вдруг ощутили сейчас такую большую потребность», — подчеркнула председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Осенью ЦИК распространит этот опыт и на другие регионы. Власти Москвы пообещали поделится технологической базой и опытом.

Кстати, стало известно, как используют в ЦИК информационные стенды. Элла Памфилова кладет туда телефон, чтобы не мешал давать интервью.

Это, пожалуй, самый длинный марафон и для сотрудников Центризбиркома. Уже проголосовала почти половина россиян, и только 2% обратились с жалобами.

«Обработано, только вдумайтесь, вот за это короткое время 477 тысяч 802 обращения — это не просто так принято, с каждым из них проведена определенная работа, классификация, куда направить, как ответить», — подчеркнула председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

В основном, спрашивали про процедуры, уточняли местоположение участка. Но это те, кто хотел решить проблему. Были те, кто пытался ее создать. В Подольске мужчина поджег шатер для голосования. А представители организации «Голос» — превратили его в декорации для очередного фейка о нарушениях на участке. Но до конца ролик снять не успели — шатер унесло ветром.

«На моей памяти настолько наглых провокаций не было. Могли бы там в павильоне, конечно, сделать, видимо, и дальше мы должны быть готовы, что будут целые постановочные сериалы снимать и такие псевдокинофильмы», — отметил член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Чтобы противодействовать фальшивкам, в Общественной палате запустили сетевой проект «фейк-контроль». Отмечают, что пока фантазия у провокаторов не очень. Возможно, что главные атаки они заготовили на основной день голосования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про выявление фейков в голосовании по поправкам.