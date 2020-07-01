Общероссийское голосование проходит в 142 странах мира

Несмотря на все попытки провокаций, голосование по изменениям в российскую Конституцию за рубежом идет полным ходом. Избирательные участки открылись в 142-х странах мира.

Во Франции сразу в нескольких городах проголосовали уже около тысячи россиян. Особое отношение к этому историческому дню в Прибалтике. Для выходцев из нашей страны, чьи права, например в Латвии, постоянно ущемляют, очень важно будущее Родины.

А в Берлине первыми свой гражданский долг исполнили наши дипломаты и их семьи. Виталий Чащухин передает из Германии.

Голосование за рубежом в этот раз проходит вот так, в буквальном смысле чисто по-русски. Каждое консульство, а тем более посольство — территория РФ, а значит на ней действуют те же санитарные предписания. Это касается всего, даже кабинок.

«Кабинки для голосования нельзя закрывать шторкой. Но мы должны обеспечить тайность голосования. Поэтому участник голосования стоит спиной к помещению для голосования и своей спиной как бы закрывает бюллетень», — поясняет заведующий консульским отделом Посольства России в ФРГ Константин Нефедов.

Члены избирательной комиссии в Берлине — в резиновых перчатках, за прозрачными перегородками. Безупречная безопасная дистанция, но не отдаляясь от того, что в этот день происходит в России.

«Необходимо каждому реализовать свое право и выразить свое отношение к событиям, которые сейчас действительно происходят», — считает второй секретарь посольства России в ФРГ Дмитрий Мальцев.

«Очень важно быть со своей страной. Проголосовать и поучаствовать в этом мероприятии», — заявила второй секретарь посольства России в ФРГ Екатерина Карташова.

Дипломаты и их семьи, сотрудники российского дома науки и культуры — первыми, на себе проверяют готовность принять на этом участке наших соотечественников, проживающих в Германии.

Российское посольство в Берлине, как и другие диппредставительства нашей страны, традиционно становятся избирательными участками во время самых важных голосований. Будь то выборы президента или депутатов Госдумы. Или как сейчас — по поправкам в Конституцию страны.

Для тех же, кто не может прийти лично — по возрасту или долгу службы — организуют выездное голосование, в том числе досрочное. В порту Мукран на Севере Германии именно этой возможностью воспользовался экипаж трубопрокладочного судна Академик Черкасский.

Старт одобрению поправок в Конституцию дан и во Франции — 700 россиян в разных городах Пятой Республики уже смогли оценить, что значит, не ограничивать историческое голосование лишь одним днем. Особенное отношение к этим поправкам ощущается в Прибалтике, так уж сложилось, что именно эта часть Европы — самая густонаселенная русскими, многие из них, как Ольга Комарова, попали сюда еще во времена СССР, по направлению вуза.

«Я горжусь, что я русская, я очень люблю свою Родину. Так случилось, что уже более 40 лет живу в Латвии. Конечно, для меня очень важна поддержка пенсионеров, как будущее для страны — укрепление государства и государственной власти», — считает Ольга.

Учитывая, что у кого-то за столько лет, возможно, даже не сохранились документы, подтверждающие российское гражданство, диппредставительства готовы помочь каждому, тем не менее помочь проголосовать.

«Никакой предварительной регистрации не надо. Приходите на участок с загранпаспортом, если загранпаспорт просрочен, украден, утерян, проголосовать можно по внутреннему. Если и его при себе нет, напишите нам заранее Мы проведем проверку, свяжемся и сориентируем вас», — рассказывал перед голосованием председатель участковой комиссии в Лондоне Иван Володин.

Из-за разницы во времени с Москвой позднее остальных откроют свои двери избирательные участки за океаном. А всего в это день для россиян будут доступны 254 участка в 142 странах мира.