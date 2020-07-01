Автобус с 15 пассажирами перевернулся на трассе в Подмосковье
По предварительным данным, в результате ЧП восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
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Фото, видео: МЧС России
Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на автомобильной трассе Чехов — Кресты. По предварительным данным, в салоне транспортного средства находилось 15 человек, когда машина столкнулась с такси. В результате, по информации Telegram-канала агентство «Москва», восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из пострадавших — госпитализированы в тяжелом состоянии.
Сведения об аварии уточняются. На месте происшествия работают экстренные службы.
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