ЦИК фиксирует высокую явку на Общероссийском голосовании 1 июля

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В большинстве регионов России проголосовать пришли более половины избирателей.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru

Вся информация в эти минуты стекается в Центризбирком (ЦИК) и у сотрудников сейчас начинаются самые напряженные часы работы. Комиссия весь день будет фиксировать не только цифры по явке, но и нарушения, а специалисты по кибербезопасности готовы отражать атаки хакеров.

В ЦИК находится наш корреспондент Анна Воропай, у нее самые свежие данные, Анна, ждем от вас подробностей.

День в ЦИКе действительно будет очень напряженным. Мы сейчас ждем, когда загорится информационное табло и у нас появятся самые свежие данные по Европейской части России, а пока что цифры по явке приходят из Сибири. Красноярский край — явка 47,5%, Пермский край — 50%, Новосибирская область — 35%. Если говорить в целом по стране, то практически каждый второй избиратель не стал ждать начала основного или как его еще называют последнего дня голосования, заранее пришел на избирательный участок.

Данные будут оперативно появляться на табло ЦИК. Сюда, в течение дня будут приходить цифры со всех избирательных участков.

По данным на 10 утра 1 июля в большинстве регионов России проголосовало более половины избирателей — от 50 до 85%, что говорит о высокой гражданской активности и заинтересованности в предлагаемых изменения в главном законе страны.

Итоги опросов показывают, что россияне осознают значимость своего голоса, которая сопряжена с ответственностью за будущее страны и своих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит голосование по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке.

 

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