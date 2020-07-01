В России ввели обязательную цифровую маркировку лекарств

В России ввели обязательную цифровую маркировка лекарственных препаратов с 1 июля 2020-го, сообщило РИА. Лекарства, произведенные до 1 июля, могут эксплуатироваться в медицинских учреждениях и продаваться в аптеках до истечения срока годности. По словам зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Огуля, обязательный Data Matrix код на лекарствах поможет избежать контрафакта и коррупции в этой сфере.

«Обязательная маркировка лекарств очистит аптечный рынок от контрафакта и позволит пресечь коррупционные схемы с перепродажей препаратов», — объяснил он.

Data Matrix код будет наноситься на упаковки препаратов. Код защищен криптографией, что исключает возможность его подделки. По специальному коду прослеживается путь упаковки с лекарств от производителя до конечной точки — потребителя. Сейчас уже выше 1,2 миллиарда лекарств выпущены с Data Matrix кодом.

Проверить подлинность лекарственного препарата сможет каждый желающий с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК». Утилита покажет информацию о производителе, серию упаковки и другую информацию. На данный момент в системе зарегистрировано более 66 тысяч наименований. Технология не повлияет на цены в аптеках, а наоборот, может их снизить.

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