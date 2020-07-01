Какие социальные и экономические изменения ждут россиян с 1 июля?

Сегодня в силу вступает ряд изменений, которые коснутся сразу нескольких сфер жизни россиян. Семьям с детьми до 16 лет начнут перечислять единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В Минтруда подчеркнули, что технический алгоритм обмена данными отработан в июне. Тем, кто уже подавал заявления в Пенсионных фонд, средства зачислят автоматически.

Пенсионерам-опекунам с сегодняшнего дня возобновят индексацию пенсий. Изменения коснутся 45 тысяч граждан, которые являются попечителями несовершеннолетних детей. По данным Пенсионного фонда, расходы на возобновление индексации составят 720 миллионов рублей.

Практически на всей территории страны сегодня начнет действовать эксперимент по введению специального налогового режима «На профессиональный доход». Он вводится еще в 53 регионах. В ФНС напомнили, что все предприниматели, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере МРОТ.

Коснутся изменения и жилищно-коммунального хозяйства. Потребители с 1 июля перестанут нести затраты на установку счетчиков. Ответственность за приобретение, обслуживание и поверку приборов учета будут нести энергокомпании. Потребители будут отвечать только за сохранность прибора, если он установлен в квартире или частном доме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство труда РФ объяснило, как будет осуществляться вторая единовременная выплата семьям на ребенка в возрасте до 16 лет.