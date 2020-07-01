«Максим выпивал»: Мать артиста Парфенова высказала свою версию его гибели

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Валентин Черников
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Родительница известного танцовщика и актера предположила, почему он выпал с 11 этажа.

«Максим выпивал»: Мать артиста Парфенова высказала свою версию его гибели

Фото: Instagram @maxim.parfenov

Период самоизоляции в пик распространения коронавируса стал крайне тяжелым периодом для Максима Парфенова. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказали близкие погибшего танцовщика и актера.

Из-за пандемии 40-летий артист почти лишился источников дохода: не мог сниматься в кино и работать ведущим на вечеринках, чем занимался ранее. К этому добавились неприятности в личной жизни Максима. Парфенов много лет состоял в отношениях с директором консалтинговой фирмы по имени Татьяна. Пара воспитывала общую дочь, а также двух девочек от предыдущего брака женщины. В последние месяцы между ними произошел разлад. В результате актер переехал в квартиру матери, пока та находилась на даче.

Тем не менее, профессиональные и личные проблемы не стали поводом для ухода из жизни Парфенова, как считает его мама. По ее словам, ссоры с подобным финалом между Максимом и Татьяной случались и прежде, а работа у него появилась вскоре после снятия ограничений по коронавирусу — звезде начали поступать заказы. Родительница Парфенова уверена: сын не покончил с собой, а разбился в результате несчастного случая.

«Признаюсь честно, Максим выпивал, думаю, он под этим делом вышел на лоджию, закурил сигаретку и потерял равновесие», — предположила женщина.

Как добавляет издание, в квартире погибшего найдены две почти полные бутылки конька и лекарственные препараты, принадлежащие хозяйке квартиры. Женщина утверждает, что накануне случившегося Максим связывался с ней по телефону и заверял, что у него все хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший солист балета Государственного академического ансамбля народного танца и экс-хореограф ГИТИСа Максим Парфенов погиб 26 июня, упав с 11 этажа. Трагедия произошла ранним утром на 2-й Пугачевской улице в Москве.

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