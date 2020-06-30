Известный танцовщик и актер Максим Парфенов погиб, выпав с 11 этажа

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Алиса Старжевская
42

Хореографу было 40 лет.

Известный танцовщик и актер Максим Парфенов погиб, выпав с 11 этажа

Фото: Instagram @maxim.parfenov

Известный актер и хореограф, бывший солист балета Государственного Академического Ансамбля Народного Танца Максим Парфенов трагически погиб, упав с 11 этажа.

Трагедия произошла ранним утром на 2-й Пугачевской улице в Москве. По рассказам очевидцев, они увидели момент падения и вызвали скорую помощь, но спасти танцовщика не смогли.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть 40-летнего артиста. Причиной послужили травмы, полученные в результате падения с 11 этажа жилого дома. Полицейские выяснили, что Максим выпал из окна своей квартиры», — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Сообщается, что прощание с артистом пройдет в четверг, 2 июля.

Максим Парфенов был солистом балета Государственного Академического Ансамбля Народного Танца под руководством Игоря Моисеева. Он также работал хореографом в Российской Академии Театральных Искусств (ГИТИС) и имел множество благодарностей от Министерства Культуры РФ «За вклад в искусство». Снимался в кино и театре. Одну из самых известных ролей он сыграл в сериале «Интуиция».

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