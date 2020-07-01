«Мы доедали эти объедки»: Анна Седокова выпустила автобиографию

В продажу поступила книга Анны Седоковой «Я сильная. Я справлюсь», сообщил StarHit. В своей автобиографии певица рассказала о непростом дестве, отношениях с бывшими мужьями и дружбе.

«Вот и она. Маленькая девочка, которая так боялась правды и так сильно мечтала быть любимой», — написала Анна в Instagram.

Instagram @annasedokova

Как и свойственно автобиографии, книга экс-солистки «Виа-Гры» начинается с рассказа о детстве. Седакова поделилась историей о том, что ее родители развелись, когда ей было пять лет и поэтому, ей неизвестно, что такое расти в счастливой семье.

«В моем детстве счастья не было. Меня бросили как ненужную вещь. Бросили, когда я была еще совсем ребенком», — написано в книге.

Певица описала момент ухода отца из дома, когда она встала в дверном проеме, чтобы задержать его. Она надеялась, что из любви к ней, он останется, но ошиблась. Отец со всей силы ударил маленькую Аню по руке и отодвинул, чтобы уйти.

«Он меня даже не видит. Глаза, побелевшие от злости. Стеклянный взгляд в никуда. Он с силой бьет меня по руке, отодвигает в сторону, делает шаг и захлопывает за собой дверь. Он даже не оглянулся», — описала момент Седакова.

После ухода отца в семье Анны начались трудные времена. Ее мама еле-еле сводила концы с концами, а дети с нетерпением ждали ее возвращения со школьных праздников, чтобы доесть еду, которую она собирала с праздничного стола. Отец, судя по всему, детям совсем не помогал.

«Когда мама уходила в школу праздновать эти праздники с коллегами, а вернувшись, приносила нам в пакете недоеденные бутерброды с праздничного стола. Вот это был настоящий деликатес! С колбасой! С сыром! Правда, колбаса и сыр на них были не всегда, от некоторых бутербродов оставался только хлеб с маслом, и местами они были надкусаны, но все равно это был пир. Мы доедали эти объедки», — призналась певица.

Анна не стала бояться и решила рассказать в книге самые откровенные моменты из жизни своих родителей. Артистка написала, что могла не появиться на свет, потому что была нежеланным ребенком для своей матери.

«Строго говоря, я вообще не должна была рождаться — к тому времени родители уже доругались до того, что видеть друг друга не могли, они уже расходились, жили отдельно, но, видимо, решили в какой-то момент дать друг другу шанс. Забеременев, мама даже думать не хотела о том, чтобы меня оставить. Отец ее уговорил, пообещав вернуться в семью, любить меня, носить на руках маму (но это не точно)», — не побоялась написать она.

Также в книге «Я сильная. Я справлюсь» написано об отношениях певицы с мужчинам. Официально Анна была замужем два раза: первым мужем был белорусский футболист Максим Белькевич, от которого у артистки есть старшая дочь Алина. А ее вторым мужем был украинский бизнесмен и участник шоу «Холостяк» Максим Чернявский. Во втором браке у Седоковой родилась дочь Моника. В 2017-м она стала мамой третий раз, родив сына Гектора от Артема Комарова.

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