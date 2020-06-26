Гармония и самоуважение: ТОП-11 правил счастливой женщины от Анны Седоковой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова, руководствуясь личным опытом, вывела несколько правил успешной и счастливой женщины. Наблюдениями звезда поделилась с фолловерами в Instagram.

Главное и основное правило, по мнению звезды, — самоуважение. Причем уважать себя необходимо так сильно, чтобы и окружающие не сомневались в вашей авторитарности.

Далее Седокова делает акцент на любви к себе и окружающим. А также отмечает, что в жизни важно правильно расставить приоритеты и точно понимать, каких целей нужно добиваться. Если женщина с ними пока не определилась, то необходимо составить «черный список» того, что ни при каких обстоятельствах не должно появиться на жизненном пути.

На пункте «прекратить обесценивать то, что пока недоступно», Анна остановилась подробнее.

«Просто пока замечай за собой, когда ты, увидев красивую картинку, сразу же приводишь 100 причин, почему она не настолько красива, как кажется», — пояснила певица.

В числе прочего, Седокова отметила, что особенно важно ориентироваться на счастливых людей, а в плохих перестать видеть только отрицательные стороны.

«Прямо сейчас найди десять людей, которые тебя бесят, и похвали их за десять вещей», — написала Анна.

Также звезда посоветовала никогда не сравнивать себя и свою жизнь с другими, поскольку ни один человек не скажет окружающим правду о себе, а за кажущейся красивой картинкой может скрываться настоящий ад.

«Цени то, что есть. Благодари каждый день. Каждый час. Просто пойми, что ты ******** (обалденная — Прим.ред) и такой больше нет. У тебя точно. И у него никогда не будет. Просто улыбнись. Живи. Сегодня. Сейчас. Делай глупости. Совершай умные поступки. Люби. Страдай, но опять сильно люби!» — обратилась к женщинам звезда.

А в заключение добавила, что каждая девушка вольна сама решать, что ей делать и как жить, поэтому важно устанавливать свои правила и не менять их в угоду окружающим.

Instagram @annasedokova

В комментариях подписчицы Анны отметили, что полностью с ней согласны. Однако действовать в соответствии со всеми правилами у многих получается редко. Фолловеры поблагодарили звезду и пообещали похвастаться результатами, когда их жизнь кардинально измениться благодаря советам Седоковой.

«Подписываюсь под каждым пунктом, Аня!»

«Спасибо за эти слова!»

«Как точно сказано! Обязательно себе сохраню и попробую!»

«Кажется, пора начинать новую жизнь… Спасибо, Анют!» — обращались к певице пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анна Седокова решила разорвать отношения с мужем и матерью.