Столичный врач-проктолог домогался пациентки

Дизайнер столичной компании Екатерина обратилась в полицию с заявлением о домогательствах на приеме у врача. Как стало известно 5-tv.ru, речь идет о проктологе государственной поликлиники в Москве.

По словам 29-летней девушки, врач во время медосмотра совершил в ее отношении развратные действия сексуального характера. По предварительным данным, речь идет о хирурге с 24-летним стажем работы, кандидате медицинских наук.

Следователи местного отдела проводят проверку по факту заявления.

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