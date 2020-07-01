«Культура — высочайший символ страны»: гендиректор Эрмитажа принял участие в голосовании по Конституции

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Виктория Андреева
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Михаил Пиотровский объяснил, что для него значит общероссийское голосование по поправкам.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru

Заключительный день общероссийского голосования по поправкам к Конституции России приходится на 1 июля. По словам сотрудников Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в среднем по регионам явка уже превысила 50%, а это значит, что участие в голосовании приняли более 49 миллионов граждан.

Активную гражданскую позицию проявили, в частности, и звезды шоу-бизнеса, и заслуженные деятели культуры. В их числе — генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который отдал свой голос по поправкам в доме детского творчества на улице Рылеева в Санкт-Петербурге.

В беседе со СМИ Пиотровский отметил, что особенно важными для него являются поправки, касающиеся культуры.

«Культура является высочайшим символом нашей страны. Таким же, как флаг и герб. Культура всегда с нами, она никогда не меняется. Государство обязано охранять культуру. Это значит — обеспечивать существование учреждений культуры во время пандемии, обеспечивать законы, которые защищают учреждения культуры и деятелей культуры. Это очень важная поправка, на которой будет строиться новое законодательство о культуре. Историческая память является очень важной частью самосознания народа», — отметил гендиректор Эрмитажа.

А в заключение добавил, что большинство крупных музеев вовсю готовится к отрытию после затяжного режима самоизоляции. В случае, если темпы уровня заболеваемости и дальше будут снижаться, то посетить культурные учреждения, в частности, Эрмитаж, можно будет уже в середине июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Михаил Боярский проголосовал по поправкам к Конституции РФ.

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