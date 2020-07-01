«Культура — высочайший символ страны»: гендиректор Эрмитажа принял участие в голосовании по Конституции
Михаил Пиотровский объяснил, что для него значит общероссийское голосование по поправкам.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, 5-tv.ru
Заключительный день общероссийского голосования по поправкам к Конституции России приходится на 1 июля. По словам сотрудников Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в среднем по регионам явка уже превысила 50%, а это значит, что участие в голосовании приняли более 49 миллионов граждан.
Активную гражданскую позицию проявили, в частности, и звезды шоу-бизнеса, и заслуженные деятели культуры. В их числе — генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который отдал свой голос по поправкам в доме детского творчества на улице Рылеева в Санкт-Петербурге.
В беседе со СМИ Пиотровский отметил, что особенно важными для него являются поправки, касающиеся культуры.
«Культура является высочайшим символом нашей страны. Таким же, как флаг и герб. Культура всегда с нами, она никогда не меняется. Государство обязано охранять культуру. Это значит — обеспечивать существование учреждений культуры во время пандемии, обеспечивать законы, которые защищают учреждения культуры и деятелей культуры. Это очень важная поправка, на которой будет строиться новое законодательство о культуре. Историческая память является очень важной частью самосознания народа», — отметил гендиректор Эрмитажа.
А в заключение добавил, что большинство крупных музеев вовсю готовится к отрытию после затяжного режима самоизоляции. В случае, если темпы уровня заболеваемости и дальше будут снижаться, то посетить культурные учреждения, в частности, Эрмитаж, можно будет уже в середине июля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Михаил Боярский проголосовал по поправкам к Конституции РФ.
Читайте также
82%
0.49 79.19
0.20
Нашли ошибку?