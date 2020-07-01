«Переживаю за судьбу страны»: Боярский проголосовал по поправкам в Конституцию

Шестой день продолжается марафон голосования по поправкам в Конституцию. В нем приняли участие более 49 миллионов граждан. Явка — почти 46% процентов. В Москве и Нижегородской области — последний день голосования онлайн. 90% тех, кто выбрал этот формат, уже проголосовали.

В их числе и Народный артист России Владимир Машков. Худрук «Табакерки» отдал предпочтение процедуре в режиме онлайн из-за плотного рабочего графика. В театре начались репетиции.

Михаил Боярский традиционно проголосовал на своем участке в Петербурге.

«Я переживаю за судьбу нашей страны. За наш город, свою семью. За будущее своих детей, внуков, правнуков. Как я могу не принять участие?» — отметил заслуженный артист РФ Михаил Боярской.

1июля объявлен выходным днем. В ЦИК ожидают, что на участки придет самое большое число голосующих. Подсчет бюллетеней начнется после 8-ми часов вечера по местному времени — по всем семи дням голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что электронное голосование завершилось 30 июля.