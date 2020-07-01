«Переживаю за судьбу страны»: Боярский проголосовал по поправкам в Конституцию

Эфирная новость 28

В течение шести дней со старта голосования в нем приняли участие 49 миллионов российских граждан.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Шестой день продолжается марафон голосования по поправкам в Конституцию. В нем приняли участие более 49 миллионов граждан. Явка — почти 46% процентов. В Москве и Нижегородской области — последний день голосования онлайн. 90% тех, кто выбрал этот формат, уже проголосовали.

В их числе и Народный артист России Владимир Машков. Худрук «Табакерки» отдал предпочтение процедуре в режиме онлайн из-за плотного рабочего графика. В театре начались репетиции.

Михаил Боярский традиционно проголосовал на своем участке в Петербурге.

«Я переживаю за судьбу нашей страны. За наш город, свою семью. За будущее своих детей, внуков, правнуков. Как я могу не принять участие?» — отметил заслуженный артист РФ Михаил Боярской.

1июля объявлен выходным днем. В ЦИК ожидают, что на участки придет самое большое число голосующих. Подсчет бюллетеней начнется после 8-ми часов вечера по местному времени — по всем семи дням голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что электронное голосование завершилось 30 июля.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

0:46
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
0:23
«Шикарный монстр!» Тимати похвастался «копейкой на занижении» — фото
0:07
«Переживаю за судьбу страны»: Боярский проголосовал по поправкам в Конституцию
23:56
Видео: SpaceX запустила спутник с обновленной системой GPS на орбиту
23:48
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
23:31
Юлия Михалкова показала лучшие упражнения для «аппетитных» бедер

Сейчас читают

«Великолепная пятерка!» — Джиган показал трогательное фото со всеми детьми
«Мечтала об автографе» — получившая через ветерана записку от Путина волонтер
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок