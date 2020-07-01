Еще пять госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 построило Минобороны

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О выполнении поручений Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Минобороны завершило строительство еще пяти госпиталей для лечения больных COVID-19. Медцентры открылись в Воронеже, Пензе, Каспийске, Дербенте и Ботаюрте. Церемония проходила в онлайн-режиме. Президент назвал происходящее важным и приятным событием. Новые медучреждения должны укрепить потенциал системы здравоохранения регионов.

«Хочу еще раз сердечно поблагодарить военных врачей, всех медработников Минобороны, всех, кто принимал участие в строительстве новых медцентров. Поблагодарить за добросовестный труд, за мужество и выдержку, проявленную в борьбе с эпидемией», — обратился к медперсоналу президент РФ Владимир Путин.

«По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове. Там будут построены два госпиталя — в Пскове на 200 мест и в Великих Луках на 100», — подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее в разных регионах страны заработали 16 медцентров Минобороны. В них прошли лечение свыше четырех с половиной тысяч человек. Чуть позже еще четыре мобильных госпиталя военные оперативно развернули в Дагестане, Красноярском и Забайкальском краях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что благодаря мобильным госпиталям ситуация с COVID-19 в Дагестане улучшилась.

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