Еще пять госпиталей для лечения пациентов с COVID-19 построило Минобороны
О выполнении поручений Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Калининградская «Золушка» рассказала, как потеряла туфельку на Параде
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
Собчак поддержала версию о новой возлюбленной Харламова
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче
Минус 100! Максим Фадеев сильно похудел и влез в одну штанину своих шорт
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля
Трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса — 2020»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Минобороны завершило строительство еще пяти госпиталей для лечения больных COVID-19. Медцентры открылись в Воронеже, Пензе, Каспийске, Дербенте и Ботаюрте. Церемония проходила в онлайн-режиме. Президент назвал происходящее важным и приятным событием. Новые медучреждения должны укрепить потенциал системы здравоохранения регионов.
«Хочу еще раз сердечно поблагодарить военных врачей, всех медработников Минобороны, всех, кто принимал участие в строительстве новых медцентров. Поблагодарить за добросовестный труд, за мужество и выдержку, проявленную в борьбе с эпидемией», — обратился к медперсоналу президент РФ Владимир Путин.
«По вашему поручению, данному на прошлой неделе, приступили к работе в Пскове. Там будут построены два госпиталя — в Пскове на 200 мест и в Великих Луках на 100», — подчеркнул министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее в разных регионах страны заработали 16 медцентров Минобороны. В них прошли лечение свыше четырех с половиной тысяч человек. Чуть позже еще четыре мобильных госпиталя военные оперативно развернули в Дагестане, Красноярском и Забайкальском краях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что благодаря мобильным госпиталям ситуация с COVID-19 в Дагестане улучшилась.
Читайте также
88%
0.49 78.99
0.31
Нашли ошибку?