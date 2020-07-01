ЦИК: к 13.00 по поправкам к Конституции проголосовал каждый второй россиянин

В Центризбиркоме самые напряженные часы работы, именно туда стекается вся информация из регионов. Цифры по явке обновляются каждый час. В Центральной избирательной комиссии работает наш корреспондент Анна Воропай, у нее самые свежие данные, Анна, что известно к этой минуте?

По данным на 13.00 1 июля в среднем явка по стране составила почти 59%, то есть к этому часу в России проголосовал каждый второй избиратель. По оценке главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование проходит достаточно спокойно и серьезных нарушений обнаружено не было.

В ЦИК не устают повторять, что событие историческое, поэтому важен каждый голос. Была даже организована прямая связь с космонавтами. Они принимали участие в голосовании прямо с орбиты. И там же в космосе обсуждали поправки.

«Ограничения, связанные с видами на жительство, с гражданством иностранным, со счетами за рубежом, наверное, имело бы смысл добавить не только для самих представителей власти, но и близких членов их семей», — предложил экипаж.

К слову, раньше сложности с голосованием в космосе были связаны с тем, что за связь отвечали американцы, они могли прослушать переговоры. Но все теперь наращивают технические возможности, поскольку тайну голосования нужно соблюдать не только на земле, но и в космосе.

Поэтому, чтобы в голосовании принял участие каждый, члены избирательной комиссии добираются в самые труднодоступные районы России — на вездеходах, вертолетах и лошадях. За ходом голосования по всей стране следит мой коллега Георгий Гривенный.

Жители Южно-Курильска ввиду своего географического положения всегда голосуют одними из первых, но сегодня у них была особая причина поспешить на участки. Поправка о территориальной нерушимости России здесь вызвала наибольший отклик. Теперь они рассчитывают, что притязания соседней Японии навсегда уйдут в прошлое. Явка на Курилах и в Сахалинской области в целом превысила 60%.

«Курилы являются важной точкой РФ, важным районом, в том плане, что здесь претендуют разные государства, в частности, Япония. Поэтому жители Курильских островов должны поучаствовать в этом голосовании», — считает сотрудник южно-курильского лесхоза Иван Брага.

«Я выделил для себя два вопроса — защита территории. А второй — волонтеров закрепить в Конституции. Волонтерство развивается в стране. Хотелось бы поддержки от государства», — говорит житель Южно-Курильска, волонтер Владислав Верещук.

Хотя голосовать можно было уже с 25 июня, для многих именно «главный день» является основным, привычным и даже традиционным поводом похода на участок.

Некоторые решили совместить приятное с полезным — молодожены Ваулины из Читы с утра 1 июля зарегистрировали брак и тут же отправились голосовать.

«Мы в этот день решили проголосовать за поправки, мы не забываем о нашей стране, чтобы у нас было хорошее будущее, чтобы здоровые дети рождались, не болели, чтобы была хорошая медицина в нашей стране», — говорит жительница Читы Татьяна Ваулина.

Блок социальных поправок фактически начал работать еще до недели голосования. Пандемия показала, насколько важна господдержка врачей. Возведенные в кратчайшие сроки в той же Чите госпитали для борьбы с коронавирусом — яркий пример доступности медицинской помощи, прописанной в поправках. Его врачи голосовали, не покидая рабочих мест.

В некоторых регионах голосование напоминали настоящие спецоперации. На острове Гогланд в Финском заливе сотрудники избирательной комиссии в буквальном смысле — десантровались с вертолета, чтобы помочь проголосовать всего 62-м жителям острова. Их голоса тоже важны!

А вот в Карельской деревушке Гушкала и вовсе — всего один избиратель. В отдаленно охотничьем домике — к нему женщины из УИКа шли самым экзотичным образом. Сначала одна переправила через мост все документы и урну для голосования, а затем ее напарница присоединилась для выполнения служебного долга.

В Северной столице на избирательных участках с соблюдением всех медицинских норм голосовали известные всей стране политики, ученые, певцы и актеры. Губернатор Александр Беглов, как и положено лидеру, появился одним из первых.

Помимо традиционного голосования на участках поправки к Конституции проходят проверку «цифровым экспериментом». Электронное голосование в Москве и Нижегородской области проходило с 25 по 30 июня, и, как отмечают в ЦИК, получилось более чем успешным. Из записавшегося одного миллиона 200 тысяч свои голоса с помощью мобильных устройств отдало более 95 процентов.

Многие просят распространить этот передовой опыт и на другие «голосовательные процессы». Но особо был рад избиратель Анатолий Иванишин с Международной космической станции, впервые в истории проголосовавший из космоса с помощью планшета. Его коллега Иван Вагнер голосовал более традиционно с помощью закрытого канала связи с ЦУПом.

Важность решения по поводу поправок накануне еще раз подчеркнул Президент России Владимир Путин: по его словам, мы отвечаем на вопрос не только о будущем поправок, но и на куда более глобальный вопрос — о будущем России. Как еще раз напомнил глава государства, поправки вступят в силу только в случае одобрения их большинством россиян. Защита детей, ежегодная индексация пенсий, МРОТ не ниже прожиточного минимума, доступность качественной медицины, приоритет законов России над международными договорами, незыблемость границ, поддержка волонтеров и защита животных — и многое другое, что определит жизнь России на многие годы вперед.

Конечно, не обошлось без провокаций и многочисленных фейков. Особо усердствовали движения «Голос» и «Открытая Россия», представителей которых уличили в том, что они то, создавали фейковые участки для голосования, то подбрасывали пачки бюллетеней в кусты, чтобы дискредитировать членов избиркомов. Но всем этим фейкам был поставлен надежный заслон со стороны общественных наблюдателей.

«Мы неоднократно говорили, что чемпионом по фейкам является карта нарушений „Голоса“. Всего 28 сообщений из 1,5 тысяч можно признать хоть сколько-то достоверными. Но и из этих 28 сообщений только пять вообще связаны с процессом голосования. И почти не являются нарушениями. И это тревожный и много объясняющий сигнал», — заявил член Общественной палаты Александр Малькевич.

Выявлены и поддельные сайты, посвященные голосованию. В частности, для введения в заблуждение рассказывается, что голосовать можно до пятого числа, с 16 лет, без паспорта, по СНИЛСу и так далее. Кампания по фейкам ведется с хорошим бюджетом, профессионально.