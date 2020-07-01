Судный день для Порошенко не случился: Киевский суд объявил перерыв до 8 июля

Печерский районный суд Киева объявил перерыв до 8 июля в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании бывшему президенту Незалежной Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о превышении полномочий во время назначения заместителя Службы внешней разведки, не согласовав это с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

К слову, и до 1 июля также был объявлен перерыв в судебном заседании, чтобы Порошенко и его защита смогли ознакомиться с ходатайством об избрании меры пресечения. Вместо ареста и помещения в СИЗО, бывший лидер Украины был отпущен домой с условием посещения следователя по первому вызовы, без права выезжать за приделы Киева без разрешения суда, не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями, также сдать паспорт на хранение следователю.

Перед началом судебного заседания 1 июля возле здания Печерского суда прошел митинг в поддержку Порошенко. В Twitter партии «Европейская солидарность» сообщили, что поддержать подозреваемого пришло около десяти тысяч человек. Перед тем, как войти в суд, Петр Порошенко выступил на акции поддержки и поблагодарил своих сторонников. Также выступила экс-первая леди Марина Порошенко.

«Я иду к этим нечестивцам, чтобы сказать им все, что я думаю. Иду на неправедный суд. Слава Украине!», — произнес бывший президент в завершение своей речи на митинге.

Петр Порошенко попал под подозрение Госбюро расследований Украины по делу о вынуждение бывшей главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко, который в тот момент был начальником киевского управления Службы безопасности Украины. После допроса 10 июня 2020-го, Порошенко стал подозреваемым в громком деле. По версии следствия, он пошел на этот шаг в 2018-м году, не согласовав назначение с СНБО. Защита бывшего президента и он сам вину отрицали и утверждали, что обвинения незаконны.