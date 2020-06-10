Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР

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Василий Заика
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Бывший президент Украины находится на допросе в Государственном бюро расследований Незалежной.

Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

Тема:
Украинский кризис

Бывший президент Украины и ныне лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе Службы внешней разведки Сергею Семочко.

Экс-лидер страны 10 июня утром прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Незалежной по делу о незаконном перемещении картин через границу.

«В помещении центрального аппарата ГБР Петру Порошенко следователями было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий», — цитирует РИА Новости начальника второго отдела ГБР Вадима Приймачка.

Отмечается, что ведомство намерено ходатайствовать о применении к Петру Порошенко меры пресечения.

Тем времени адвокат экс-президента Украины Илья Новиков назвал действия ГБР незаконными.

«Еще перед тем, как начался допрос, к нам подошел сотрудник офиса генпрокурора и попытался вручить сообщение (о подозрении — Прим.ред.). Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с ним», — сказал юрист.

Допросить Петра Порошенко собирались по делу о контрабанде русского искусства. Подозревают, что около 40 полотен Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова из частной коллекции бывшего украинского лидера были незаконно вывезены на границу — на его виллу в Испании. Порошенко свою вину отрицает.

Впрочем, это лишь одно из многих уголовных дел, где фигурирует фамилия Порошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро расследований Украины.

Тема:
Украинский кризис
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