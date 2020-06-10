Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР
Бывший президент Украины находится на допросе в Государственном бюро расследований Незалежной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
Бывший президент Украины и ныне лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе Службы внешней разведки Сергею Семочко.
Экс-лидер страны 10 июня утром прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Незалежной по делу о незаконном перемещении картин через границу.
«В помещении центрального аппарата ГБР Петру Порошенко следователями было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий», — цитирует РИА Новости начальника второго отдела ГБР Вадима Приймачка.
Отмечается, что ведомство намерено ходатайствовать о применении к Петру Порошенко меры пресечения.
Тем времени адвокат экс-президента Украины Илья Новиков назвал действия ГБР незаконными.
«Еще перед тем, как начался допрос, к нам подошел сотрудник офиса генпрокурора и попытался вручить сообщение (о подозрении — Прим.ред.). Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с ним», — сказал юрист.
Допросить Петра Порошенко собирались по делу о контрабанде русского искусства. Подозревают, что около 40 полотен Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова из частной коллекции бывшего украинского лидера были незаконно вывезены на границу — на его виллу в Испании. Порошенко свою вину отрицает.
Впрочем, это лишь одно из многих уголовных дел, где фигурирует фамилия Порошенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро расследований Украины.
- 8 июн
- «Собака лает, караван идет»: Политолог о возможной атаке ВВС США на Сибирь и Арктику
- 8 июн
- «Американцы не дураки»: как в России отреагировали на идею Украины бомбить Сибирь и Арктику
- 8 июн
- Украинские эксперты рассказали, как ВВС США могут ударить по Сибири и Арктике
- 7 июн
- Бывший министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
- 7 июн
- Видео: Зеленского «застукали» в мясном отделе после прогулки на велосипеде
- 3 июн
- «Спаситель» Украины Михаил Саакашвили послал народ «к чертовой матери» — видео
- 3 июн
- Нацбанк Украины ввел в оборот монету с изображением неизвестного человека
- 2 июн
- Экс-глава МИД Украины предрек Третью мировую войну в 2021 году
- 2 июн
- Стало известно о тайном плане Украины по возвращению Крыма
- 2 июн
- Украина предложила формат консультаций по Донбассу без России
Читайте также
83%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?