Дочь Майкла Джексона рассказала о своих сексуальных предпочтениях

|
Алиса Старжевская
30

Пэрис Джексон призналась, что подумывала о замужестве с девушкой.

Дочь Майкла Джексона рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Фото: Zuma\TASS

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон откровенно поведала о своей сексуальной ориентации. В новом выпуске своего сериала на Facebook Watch 22-летняя модель рассказала, что никогда не думала о том, что в итоге останется с парнем, так как, по ее словам, в жизни она чаще отдавала предпочтение женщинам.

«Никогда не думала, что останусь с чуваком. Я думала, что в итоге выйду замуж за девушку или… Я встречалась чаще с женщинами, чем с мужчинами», — сказала Джексон.

Девушка, у которой есть бойфренд Габриэль, также добавила, что считает себя геем, но не бисексуалкой.

«Я могу сказать, что я гей, но я бы не стала считать себя бисексуалкой, потому что я встречалась не только с мужчинами и женщинами, но и с мужчиной, у которого была вагина», — призналась дочь музыканта, пишет Mirror. 

Она также рассказала, что ее знаменитый отец понимающе бы относился к ее предпочтениям, отметив, что он «всегда чувствовал ее сексуальную энергию».

«Он мог бы дразнить меня так же, как дразнил моих братьев, в духе: „У тебя появилась девушка!“, если бы я разглядывала в журнале женщин слишком долго», — сказала модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пэрис Джексон опубликовала редкие фото с отцом.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-4 знака зодиака, представителей которых ждут грандиозные перемены в и...

Последние новости

19:06
«Демоны рвутся наружу»: в Петербурге во время ливня «затанцевали» бетонные плиты
19:03
«Сегодня мы определяем будущее России» — Мишустин о голосовании по Конституции
19:00
Ровно 18 лет назад погиб Михаил Круг
18:54
«Ситуация под контролем»: Киев привел в боевую готовность войска у Крыма
18:45
Дочь Майкла Джексона рассказала о своих сексуальных предпочтениях
18:36
Видео: Зюганов отметил значимость поправки о неотчуждаемости территорий РФ

Сейчас читают

Представительниц этих знаков зодиака не затащить в ЗАГС
«Думала, спасут и на этот раз»: Вдова Проскурина о неожиданной смерти актера
Неудачи и потеря успеха: чем опасно лунное затмение 5 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок