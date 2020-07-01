Дочь Майкла Джексона рассказала о своих сексуальных предпочтениях

Дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон откровенно поведала о своей сексуальной ориентации. В новом выпуске своего сериала на Facebook Watch 22-летняя модель рассказала, что никогда не думала о том, что в итоге останется с парнем, так как, по ее словам, в жизни она чаще отдавала предпочтение женщинам.

«Никогда не думала, что останусь с чуваком. Я думала, что в итоге выйду замуж за девушку или… Я встречалась чаще с женщинами, чем с мужчинами», — сказала Джексон.

Девушка, у которой есть бойфренд Габриэль, также добавила, что считает себя геем, но не бисексуалкой.

«Я могу сказать, что я гей, но я бы не стала считать себя бисексуалкой, потому что я встречалась не только с мужчинами и женщинами, но и с мужчиной, у которого была вагина», — призналась дочь музыканта, пишет Mirror.

Она также рассказала, что ее знаменитый отец понимающе бы относился к ее предпочтениям, отметив, что он «всегда чувствовал ее сексуальную энергию».

«Он мог бы дразнить меня так же, как дразнил моих братьев, в духе: „У тебя появилась девушка!“, если бы я разглядывала в журнале женщин слишком долго», — сказала модель.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пэрис Джексон опубликовала редкие фото с отцом.