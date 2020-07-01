Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун в 89 лет снова стал отцом. О пополнении в семье именитого английского бизнесмена сообщает издание Blick.

Отмечается, что ребенка олигарху подарила его третья супруга — 44-летняя бизнесвумен Фабиана Флози. Пол и имя малыша влюбленные скрывать не стали: на свет появился мальчик Эйс.

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Известно, что узнав о беременности Флози Экклстоун буквально «взвыл» от счастья, ведь в предыдущих союзах у бизнесмена рождались лишь девочки — Дебора (65 лет), Тамара (36 лет) и Петра (31 год). На протяжении долгих месяцев Берни пристально следил за здоровьем супруги, не отходя от нее ни на шаг. Исключение составили лишь последние три месяца: на фоне пандемии COVID-19 олигарху пришлось жить вдали от любимой, чтобы ненароком ее не заразить.

«Вся эта ситуация с коронавирусом для нас — настоящее испытание. Надеюсь, мы с женой останемся в хороших отношениях даже во время длительной изоляции. К счастью, у нас всегда достаточно работы на ферме. Фабиана также следит за своей кофейной плантацией», — заявлял ранее Экклстоун.

При этом в своих интервью Олигарх неоднократно признавался, что зачать сына у него получилось естественным путем, даже несмотря на столь почтенный возраст.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 62-летний Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом.