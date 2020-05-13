62-летний Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом

Телеведущий Михаил Ширвиндт вот уже который день принимает поздравления в связи с рождением сына. Учитывая, что до этого грандиозного события у режиссера уже было двое наследников — дочь Александра и сын Андрей — теперь он по праву может считаться многодетным отцом. И это в 62 года!

Прекрасной новостью со СМИ и поклонниками Михаила поделился его звездный отец, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, пишет Women.ru.

«У моего 62-летнего Миши родился сын, которого даже никак не назвали. Ко мне его еще не привозили — они в роддоме», — признался актер.

Как пояснил Александр, зимой 2019 года Михаил развелся с предыдущей супругой Татьяной Морозовой и заключил брак с новой пассией. К сожалению, ее личность пока остается в тайне.

По иронии судьбы, всего за один месяц Ширвиндт стал не только многодетным отцом, но и дедушкой: буквально несколько недель назад дочь телеведущего Александра родила близнецов — Семена и Матвея.

Михаил Ширвиндт, в прошлом театральный актер, а также автор таких проектов, как «Дог-шоу «Я и моя собака» и познавательно-развлекательной программы «Хочу знать», был дважды женат. Первая супруга артиста — девушка по имени Елена. Этот брак был заключен по молодости и, вероятно, в силу неопытности влюбленных вскоре распался. От этого союза у Михаила остался сын Андрей.

Во втором браке с Морозовой у Ширвиндта родилась дочь Александра. По слухам, причиной расставания пары стала новая любой телеведущего, которая на днях и родила ему малыша. Как пишут некоторые СМИ, от развода до тайной свадьбы с очередной дамой прошло чуть больше месяца.

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