Прекрасную новость сообщил отец телеведущего — актер Александр Ширвиндт.

62-летний Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Телеведущий Михаил Ширвиндт вот уже который день принимает поздравления в связи с рождением сына. Учитывая, что до этого грандиозного события у режиссера уже было двое наследников — дочь Александра и сын Андрей — теперь он по праву может считаться многодетным отцом. И это в 62 года!

Прекрасной новостью со СМИ и поклонниками Михаила поделился его звездный отец, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, пишет Women.ru.

«У моего 62-летнего Миши родился сын, которого даже никак не назвали. Ко мне его еще не привозили — они в роддоме», — признался актер.

Как пояснил Александр, зимой 2019 года Михаил развелся с предыдущей супругой Татьяной Морозовой и заключил брак с новой пассией. К сожалению, ее личность пока остается в тайне.

По иронии судьбы, всего за один месяц Ширвиндт стал не только многодетным отцом, но и дедушкой: буквально несколько недель назад дочь телеведущего Александра родила близнецов — Семена и Матвея.

Михаил Ширвиндт, в прошлом театральный актер, а также автор таких проектов, как «Дог-шоу «Я и моя собака» и познавательно-развлекательной программы «Хочу знать», был дважды женат. Первая супруга артиста — девушка по имени Елена. Этот брак был заключен по молодости и, вероятно, в силу неопытности влюбленных вскоре распался. От этого союза у Михаила остался сын Андрей.

Во втором браке с Морозовой у Ширвиндта родилась дочь Александра. По слухам, причиной расставания пары стала новая любой телеведущего, которая на днях и родила ему малыша. Как пишут некоторые СМИ, от развода до тайной свадьбы с очередной дамой прошло чуть больше месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эммануил Виторган в почтенном возрасте вновь стал отцом.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
73.58
0.15 79.78
0.34
ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным

Последние новости

15:21
«Не плачь»: Фанаты приободрили ненакрашенную Алену Хмельницкую после нового поста
15:19
В Петербурге силовики нагрянули с обысками в компанию «Ленэнерго»
15:08
В Петербурге мигранты устроили сходку у консульства Узбекистана
15:03
«Только вчера появился» — Александр Ширвиндт рассказал о рождении внука
14:50
62-летний Михаил Ширвиндт в третий раз стал отцом
14:44
Россиянам хотят разрешить голосовать по почте

Сейчас читают

ТОП-4 знака зодиака, которые чересчур быстро привязываются к возлюбленным
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок