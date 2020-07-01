Быть или не быть: в чем плюсы установки «умных» счетчиков?

Установка «умных» счетчиков сегодня больше похожа на непонятный эксперимент. Многие считают, что новая «игрушка» ничуть не лучше предыдущей, если она не позволяет экономить средства. Но исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева уверена: главное отличие новых моделей счетчиков — в удобстве эксплуатации, которое россияне обязательно оценят.

«Новая общая система будет одномоментно снимать показания и поквартирно, и на входе в дом. Соответственно не нужно, чтобы ходили сотрудники поставщика и перепроверяли за гражданами, не нужно самому сдавать показания приборов учета», — отметила эксперт в беседе с «Известиями».

В числе прочего Разворотнева добавила, что те приборы, которые существуют сегодня, не всегда отражают истинные показания затраченной электроэнергии. Также не все граждане вовремя передают их в ЖКХ. Вследствие этих факторов россияне вынуждены сильно переплачивать, не понимая, откуда взялись большие пени. По словам эксперта, «умные» счетчики навсегда избавят людей от этой проблемы.

Федеральный закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, включающий в себя, в частности, установку «умных» счетчиков вступил в силу 1 июля. По оценке Минэнерго РФ, новый способ учета позволит снизить потери электроэнергии на 70-80 миллиардов рублей в год.

Как отмечалось ранее, обязанность установить «умные» системы полностью возложена на гарантирующих поставщиков электроэнергии, а также электросетевые компании. В случае, если организации не смогут обеспечить учет таких приборов к началу 2023 года, им грозят штрафные санкции.

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