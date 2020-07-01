Видео: Зюганов отметил значимость поправки о неотчуждаемости территорий РФ
Лидер коммунистов посетил избирательный участок в Москве в первой половине дня.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на избирательном участке по вопросу поправок к Конституции РФ. После этого он выступил перед журналистами, сделав несколько заявлений.
Глава российских коммунистов отметил важность происходящего, так как даже процесс обсуждения вопросов, поднятых в поправках, крайне позитивен.
«Потому что люди задумались, задумалась молодежь», — отметил политик.
Также Зюганов отдельно подчеркнул поправку, согласно которой будет запрещено отчуждение национальных территорий. Глава КПРФ заявил, что уже давно выступал с такой инициативой. По его мнению, даже призывы к отделению каких-то земель должны сурово караться.
«Ты не защищал, ты не воевал, какое ты имеешь право раздавать территории?» — задает риторический вопрос Зюганов.
1 июля — последний день, когда можно отдать свой голос по вопросу внесения изменений в Конституцию России. В этом году, из-за сложной ситуации с коронавирусом, власти разрешили досрочное голосование, а в Москве и Нижнем Новгороде можно было высказать «за» или «против» онлайн.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором в Российской академии наук голосует Владимир Путин.
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