Видео: Зюганов отметил значимость поправки о неотчуждаемости территорий РФ

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Максим Чугункин
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Лидер коммунистов посетил избирательный участок в Москве в первой половине дня.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на избирательном участке по вопросу поправок к Конституции РФ. После этого он выступил перед журналистами, сделав несколько заявлений.

Глава российских коммунистов отметил важность происходящего, так как даже процесс обсуждения вопросов, поднятых в поправках, крайне позитивен.

«Потому что люди задумались, задумалась молодежь», — отметил политик.

Также Зюганов отдельно подчеркнул поправку, согласно которой будет запрещено отчуждение национальных территорий. Глава КПРФ заявил, что уже давно выступал с такой инициативой. По его мнению, даже призывы к отделению каких-то земель должны сурово караться.

«Ты не защищал, ты не воевал, какое ты имеешь право раздавать территории?» — задает риторический вопрос Зюганов.

1 июля — последний день, когда можно отдать свой голос по вопросу внесения изменений в Конституцию России. В этом году, из-за сложной ситуации с коронавирусом, власти разрешили досрочное голосование, а в Москве и Нижнем Новгороде можно было высказать «за» или «против» онлайн.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором в Российской академии наук голосует Владимир Путин.

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