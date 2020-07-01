Видео голосования Путина по поправкам к Конституции

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Президент прибыл на избирательный участок в Москве ранним утром.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Сегодня — основной день голосования по поправкам в Конституцию. Каждый может воспользоваться своим правом и принять участие в важном для страны событии.

Президент это сделал в первой половине дня. Владимир Путин приехал на участок 2151. Это здание Российской академии наук на Ленинском проспекте Москвы. Глава государства традиционно там голосует на выборах. Перед приездом президента помещение продезинфицировали. Путин предъявил паспорт, ему предложили воспользоваться одноразовой ручкой и выдали бюллетень.

Никаких заявлений на участке президент не делал. Ранее Путин неоднократно говорил, что изменения в Основном законе позволят закрепить главные ценности российского народа. Поправки будут приняты, только если их поддержат граждане России.

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