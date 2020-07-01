Женщина с младенцем исчезли в Белгороде

В Белгороде пропали 34-летняя женщина с младенцем. В последний раз ее видели 30 июня на железнодорожном вокзале, где она покупала себе билеты до Москвы. После этого домой она не возвращалась, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Отмечается, что связаться с пропавшей женщиной нет возможности, так как у нее не было с собой мобильного телефона.

Как отметили в ведомстве, обстоятельства произошедшего уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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