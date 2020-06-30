Диджей Айк и его семья подверглись нападению на детской площадке в Москве

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Алиса Старжевская
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В результате инцидента мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Диджей Айк и его семья подверглись нападению на детской площадке в Москве

Фото: www.globallookpress.com © Noah Wedel via www.imago-images.

Известный московский диджей Айк подвергся нападению вместе со своей семьей на одной из детских площадок в Москве.

Инцидент произошел вечером на детской площадке на улице Вешних вод, когда супруга диджея вышла погулять с трехлетним сыном и восьмимесячной дочкой.

Как сообщает MK.RU, мальчик играл в песочнице, когда к нему подошли более старшие дети, и один из них начал подстрекать других разрушить его песочные постройки. Жена диджея сделала замечание ребятам, а затем обратилась к матери задиры с просьбой унять своего ребенка. Та позвонила своему мужу, который через несколько минут появился на площадке и с силой толкнул женщину с маленькой дочкой на руках.

Когда диджей увидел нападение на свою жену, он попытался за них вступиться, но взбесившийся мужчина напал на него и принялся избивать, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что диджея госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Обе стороны конфликта написали друг на друга заявления в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что трое злоумышленников расстреляли человека в Краснодаре.

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