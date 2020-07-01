Чего ожидать от парада планет 4 июля?

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Ирина Дряхлова
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В субботу 4 июля пройдет редкое небесное событие.

Чего ожидать от парада планет 4 июля?

Фото: www.globallookpress.com © National Aeronautics & Space Adm

По прогнозам астрологов, 4 июля 2020-го должно пройти редкое небесное событие — парад планет, сообщили на Hightech.fm. Во время уникального астрологического явления все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд на одной стороне Солнца. Стоит заметить, что три планеты выравниваются в один ряд два раза в год, четыре планеты один раз в год, а пять один раз в 19 лет. Самый крупный парад планет, когда все восемь небесных тел «выстраиваются» в ровный ряд происходит раз в 170 лет: последний раз такое явление можно было наблюдать в июле 2002-го.

Астрологи полагают, что подобные парады состоятся в марте и июне 2022-го, в 2040-м и 2845-м. Но все планеты можно будет увидеть с 4 июля 2020-го. 

Можно ли будет увидеть все планеты? 

К сожалению, не все планеты доступны для обзора жителям Земли во время парада. Уран и Нептун находятся слишком далеко от нас, поэтому разглядеть их не получится. В поле зрения в ночное время суток можно будет увидеть Юпитер, Сатурн и Марс. Венера покажется землянам утром. Также нельзя будет увидеть Меркурий, так как Солнце полностью закроет его. 

Не стоит рассчитывать на то, что парад планет будет доступен для обзора с балкона или крыши. Рассмотреть явление можно только с помощью телескопа. Но парад космических тел будет длиться две недели и возможно, у вас появится возможность его увидеть. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что одни из крупнейших звезд в обозримой Вселенной исчезла. 

 

 

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