Астрономы в шоке: одна из крупнейших звезд в обозримой Вселенной исчезла

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Валентин Черников
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Ученые предполагают, что космическое тело, которое сияло в 2,5 миллиона раз ярче Солнца, стало черной дырой.

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Фото, видео: YouTube @European Southern Observatory (ESO)

Таинственное исчезновение одной из крупнейших среди известных науке звезд ошарашило ученых. Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Речь идет о звезде в галактике Кинман-Гном в созвездии Водолея, которая сияла в 2,5 миллиона раз ярче Солнца и находилась примерно в 75 миллионах световых лет от Земли. Астрономы наблюдали за ней с 2001 по 2011 годы. В 2019-м группа международных ученых попыталась продолжить работу по изучению ее жизненного цикла и не обнаружила признаков присутствия космического объекта.

«Возможно, мы обнаружили одну из самых массивных звезд в локальной Вселенной, мягко уходящую в ночь», — отметил член команды Жозе Гро из Тринити-колледжа в Дублине.

Внезапное исчезновение звезды казалось необычным, ведь столь массивное звездное тело не могло бы взорваться без яркого взрыва сверхновой звезды. Астрономы обратились к архивным данным спектрометров и сделали вывод, что звезда потеряла огромное количество массы и завершила жизненный цикл примерно после 2011 года. Отсюда ученые привели две возможные причины исчезновения звезды и отсутствия видимой сверхновой.

Согласно одной теории, в момент вспышки звезда могла бы перейти в менее светящееся звездное тело, которое было скрыто в густом свете пыли из ранее выброшенного вещества.

По другой версии, звезда могла стать черной дырой.

«Если это правда, это первое прямое обнаружение подобной звезды-монстра, заканчивающей свою жизнь таким образом», — сказал руководитель дублинской научной группы Эндрю Аллан.

Исследователи также не исключают, что звезда стала сверхновой в период между 1995 и 1998 годами, когда ученые не проводили ее наблюдений. В этом случае получится, что в 2000-х годах астрономы наблюдали не звезду, а ее свет, который мог быть связан с взаимодействием выброса сверхновой и плотной околозвездной среды.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ученые снимут панораму Венеры и видео посадки на ее поверхность.

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