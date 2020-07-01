«Семейный очаг»: Пугачева с семьей устроила Галкину «сюрприз» после работы

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Алиса Старжевская
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Домочадцы порадовали юмориста, отлучившегося из Москвы на несколько дней, теплым приемом.

«Семейный очаг»: Пугачева с семьей устроила Галкину «сюрприз» после работы

Фото: Instagram @maxgalkinru

Максиму Галкину могут позавидовать многие — у него есть не только слава, талант и преданные поклонники, но и по-настоящему любящая семья. Недавно юморист рассказал, что его родственники устроили ему неожиданный сюрприз, встретив большой компанией после его трехдневного отсутствия в Москве.

Телеведущий поделился видео, на котором видно, что вся семья сидит в ожидании юмориста вокруг костра. Вначале на камеру снимает Лиза Галкина, затем инициативу перехватывает Алла Пугачева. Звезда показывает наследников Лизу и Гарри, а также брата Галкина с женой и детьми, которые приехали навестить знаменитую семью в Подмосковье.

«Семейный очаг», — говорит Примадонна за кадром.

Instagram @maxgalkinru

Чуть позже на видео появляется сам виновник «торжества», который явно не ожидал увидеть всю свою многочисленную семью.

«К нам приехал, к нам приехал наш Максюша дорогой», — хором запели близкие Галкина, как только он подошел к дому.

«Половинку луны тебе дарим и костер», — сказала в свою очередь Алла Борисовна.

Галкин остался в восторге от такого приятного сюрприза. Впрочем, его подписчики в Instagram испытали не меньшую радость от гармонии и взаимопонимания, которые царят в звездной семье.

«Замечательная семья, прекрасный сюрприз»;

«Дружная большая семья!»;

«Как приятно, когда так встречают и ждут», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фотограф Пугачевой опубликовал архивный снимок почти лысой Лолиты.

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