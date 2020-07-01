«Ален Делон в молодости»: В сети гадают, на кого похож сын Анны Михалковой
Интернет-пользователи оценили новый имидж звездного отпрыска.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @nadiamixalkova
Сыновья Анны Михалковой выросли настоящими красавцами. Пользователи то и дело сравнивают молодых представителей знаменитой актерской династии с выдающимися людьми. Недавно сестра Анны Надежда Михалкова дала фолловерам новый повод обсудить внешность одного из наследников актрисы. Девушка выложила на своей странице в Instagram общий снимок со старшим сыном Михалковой Андреем Баковым.
На фото актриса лежит на подушке на коленях у своего племянника на лужайке и весело грозит ему пальцем.
«Ты меня понял», — подписала снимок Михалкова.
Подписчики удивились перемене образа 20-летнего Андрея, который за последнее время успел отрастить шевелюру. Юзеры тут же начали спорить, кого им напоминает парень, отметив, насколько сильно он возмужал и похорошел. Некоторые сравнили Бакова с известным актером Аленом Делоном, а другие решили, что далеко за сравнениями идти не надо, ведь парень вырос копией своего дедушки Никиты Михалкова.
«Как на дедушку Никиту похож! Копия»;
«Сначала показалось, что на фото Надежда и Ален Делон в молодости»;
«Какой красивый парень!» — прокомментировали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации.
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