Как умные счетчики и товары с QR-кодом облегчат жизнь россиян с 1 июля?

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С 1 июля в российских домах появятся новые приборы, которые с помощью модема будут сами передавать данные в сбытовую компанию.

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Фото, видео: ТАСС / Виталий Белоусов, 5-tv.ru

С 1 июля в наших квартирах начнут устанавливать «умные» счетчики электроэнергии. Нам больше не придется списывать показатели — с помощью встроенного модема приборы сами передадут данные в сбытовую компанию. Важно, что платить за интеллектуальный счетчик граждане не должны — новые дома застройщики обязаны сдавать уже с ними. В старом фонде приборы заменят постепенно, но тоже за счет сбытовых компаний.

С 1 июля также «поумнеют» лекарства, обувь и сигареты. QR-код на товаре позволит проследить всю его биографию: от производителя до продавца. А специальное приложение в смартфоне покупателя даст возможность обнаружить контрафакт. Через четыре года такая маркировка должна появиться на всех товарах, которые продаются в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем плюсы установки «умных» счетчиков.

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