Жаркие пляски в коралловом платье: Как Сотникова отметила свой день рождения?

Известная российская фигуристка Аделина Сотникова отметила свой день рождения. 1 июля олимпийской чемпионке исполнилось 24 года. По этому случаю спортсменку весь день поздравляли родственники, друзья и коллеги. Социальные сети знаменитости буквально взрывались от теплых пожеланий и трогательных видеороликов.

Ближе к вечеру Сотникова примерила сногсшибательное коралловое платье и пошла в ресторан, где был организован праздник в честь ее 24-летия. На вечеринке она посылала воздушные поцелуи на камеру, зажигательно плясала в женственном наряде и кроссовках и наслаждалась компанией самых близких людей. Видеоролики с мероприятия она опубликовала в Instagram-сторис.

В завершение дня именинница поблагодарила всех, кто сумел подарить ей радость в день рождения, выложив снимок с роскошным букетом цветов.

Instagram @adelina_sotnikova14

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аделина Сотникова назвала свою главную победу.