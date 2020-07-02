Жаркие пляски в коралловом платье: Как Сотникова отметила свой день рождения?

|
Карина Бернтгольц
49

1 июля знаменитой фигуристке исполнилось 24 года.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @adelina_sotnikova14

Известная российская фигуристка Аделина Сотникова отметила свой день рождения. 1 июля олимпийской чемпионке исполнилось 24 года. По этому случаю спортсменку весь день поздравляли родственники, друзья и коллеги. Социальные сети знаменитости буквально взрывались от теплых пожеланий и трогательных видеороликов.

Ближе к вечеру Сотникова примерила сногсшибательное коралловое платье и пошла в ресторан, где был организован праздник в честь ее 24-летия. На вечеринке она посылала воздушные поцелуи на камеру, зажигательно плясала в женственном наряде и кроссовках и наслаждалась компанией самых близких людей. Видеоролики с мероприятия она опубликовала в Instagram-сторис.

В завершение дня именинница поблагодарила всех, кто сумел подарить ей радость в день рождения, выложив снимок с роскошным букетом цветов.

Instagram @adelina_sotnikova14

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аделина Сотникова назвала свою главную победу. 

Читайте также

+15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
70.44
0.49 79.19
0.20
Зосима Пчельник. Почему 2 июля не рекомендуется делать косметические проц...

Последние новости

2:23
Итоги голосования по поправкам в Конституцию после обработки 97% протоколов
2:14
Жаркие пляски в коралловом платье: Как Сотникова отметила свой день рождения?
1:57
«Последствия общения с принцессами»: звезда «Реальных пацанов» перекрасила волосы и превратилась в «девочку-конфетку»
1:49
Рекордная посещаемость: Как голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло за рубежом
1:16
«С фингалом и скорбью на глазах»: Чехова показала, как выглядела в 16 лет
0:59
Зосима Пчельник. Почему 2 июля не рекомендуется делать косметические процедуры

Сейчас читают

Зосима Пчельник. Почему 2 июля не рекомендуется делать косметические процедуры
«Душа замирает»: Ирина Шейк в полупрозрачном нижнем белье влюбила в себя фанатов
Фотограф Пугачевой обнародовал снимок почти лысой Лолиты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок