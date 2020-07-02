В настоящий момент произведен подсчет 100% голосов по поправкам в Конституцию во всех регионах. Согласно его результатам, готовящиеся изменения в основной закон страны поддержали 77,92% граждан. 21,27% участвующих в процедуре отдали свой голос против предложенных нововведений. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Как ранее отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, во время процедуры была обеспечена максимальная прозрачность и доступность, что гарантирует легитимность плебисцита. В ходе голосования серьезных нарушений не было выявлено. Жалоб, требующих рассмотрения комиссии, также не поступало.