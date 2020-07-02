Дальний Восток почти единогласно поддержал поправки в Конституцию

Практически единогласную поддержку по внесению поправок оказали жители Дальнего Востока. В той части страны, где избирательные участки закрылись одними из первых, к этому часу обработаны уже все 100% бюллетеней. И по итогам голосования — почти каждый второй житель Курил, Приморья, Камчатки и Сахалина высказался «за» изменение Конституции — точные цифры по каждому региону узнаем у нашего корреспондента на Дальнем Востоке Евгения Подтергеры.

Дальний Восток уже готов говорить об итогах голосования. Местные избирательные комиссии обработали 100% бюллетеней. И это при том, что явка почти на всех территориях округа была «высокой» и «очень высокой».

На Чукотке и в Еврейской автономной области больше 70% избирателей пришли на участки. А лучше всего голосовали жители Курильских островов с явкой больше 80%. Самая низкая явка — на Камчатке и в Хабаровском крае, но даже здесь будущее страны выбрал каждый второй житель. Но все эти территории объединяет то, как именно голосовали люди. Весь Дальний восток однозначно поддерживает поправки в Конституцию.

«Если говорить о результате в процентном соотношении, то за поддержали поправки в Конституцию 78,86%, против 20,24» — рассказал заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников.

Активнее Приморья изменения в главный закон страны поддержала только Чукотка. Здесь «за» проголосовали больше 80% избирателей. Примерно одинаково голоса распределились в Забайкалье и на Сахалине. В поддержку новой Конституции высказались почти 75% тех, кто пришел на участок. Больше 70% голосов «за» отдали жители Бурятии и Амурской области. Больше 60% — Хабаровский край, Магадан и Камчатка. Меньше 60 — только Якутия. При этом именно здесь самые непростые условия для работы сотрудников участковых комиссий. Избиратели живут в юртах на расстоянии в десятке километров друг от друга. Урны для голосования к ним доставляли на вертолетах и оленьих упряжках.

«Было очень тяжело избирательным комиссиям. Люди работали по 12 часов семь дней. Причем это не люди, которые работают на профессиональной основе. Но эта процедура позволила больше создать условий для избирателей. И домовые обходы, и придомовые территории демократично позволили подойти к процедуре», — поделилась председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

И важно, что при такой высокой явке и практически однозначном результате не зафиксировано ни одного серьезного нарушения. Наблюдатели были на каждом участке с их стороны вопросов к работе участковых комиссий нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центризбиркоме обработали уже 99% бюллетеней. К этому часу цифры таковы: «за» проголосовали 78%, «против» — 21%.