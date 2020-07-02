Мошенники похитили крупную сумму со счета чемпионки СССР по фигурному катанию

|
Валентин Черников
22

Известная спортсменка и педагог Марина Кудрявцева попалась на удочку злоумышленников и лишись 350 тысяч рублей.

Мошенники похитили крупную сумму со счета чемпионки СССР по фигурному катанию

Фото: www.globallookpress.com © Jörg Horstmann

Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию, спортсменка и педагог Марина Кудрявцева стала жертвой мошенников. Как сообщают источники 5-tv.ru, злоумышленники списали со счета ее банковской карты 350 тысяч рублей.

Уточняется, что пенсионерке поступил телефонный звонок. В ходе разговора Кудрявцева сама сообщила неизвестным данные своей карты. Заслуженная спортсменка попалась на известную мошенническую схему, при которой собеседник представляется сотрудником банка. В подобных случаях звонящий сообщает, что банковские средства абонента оказались под угрозой. Чтобы «спасти» деньги обманщик просит продиктовать актуальные данные карты — якобы для их изменения. Получив информацию о банковской карте, злоумышленники списывают средства жертвы.

В тот же день Кудрявцева обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже средств с банковского счета в крупном размере.

Марина Кудрявцева стала чемпионкой Советского союза по фигурному катанию в 1971 и 1972 годах. В качестве тренера она воспитала ряд известных фигуристов, среди которых Игорь Пашкевич, Виктория Волчкова, Юлия Солдатова, Юлия Лаутова, Елена Соколова, Александр Успенский, Иван Бариев и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер сериала «Марш Турецкого» стал жертвой телефонных мошенников.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.44
0.49 79.19
0.20
ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жиз...

Последние новости

11:51
Волочкова хочет, чтобы ее дело о поездке в монастырь рассматривалось в Москве
11:33
«Был мимолетный пылкий роман»: Любовь Воропаева об отношениях с Проскуриным
11:25
Мошенники похитили крупную сумму со счета чемпионки СССР по фигурному катанию
11:25
Тест: Угадайте автора знаменитой цитаты
11:17
Принц Уильям отговаривал младшего брата от сомнительной связи с Меган Маркл
11:03
Мужчина вонзил шило в сердце петербуржца ради самоката

Сейчас читают

ТОП-3 знака зодиака, которые обречены расплачиваться за грехи прошлой жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Дана Борисова назвала звезд российского шоу-бизнеса, которые провалят тест на наркотики

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок