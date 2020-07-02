Мошенники похитили крупную сумму со счета чемпионки СССР по фигурному катанию
Известная спортсменка и педагог Марина Кудрявцева попалась на удочку злоумышленников и лишись 350 тысяч рублей.
Фото: www.globallookpress.com © Jörg Horstmann
Двукратная чемпионка СССР по фигурному катанию, спортсменка и педагог Марина Кудрявцева стала жертвой мошенников. Как сообщают источники 5-tv.ru, злоумышленники списали со счета ее банковской карты 350 тысяч рублей.
Уточняется, что пенсионерке поступил телефонный звонок. В ходе разговора Кудрявцева сама сообщила неизвестным данные своей карты. Заслуженная спортсменка попалась на известную мошенническую схему, при которой собеседник представляется сотрудником банка. В подобных случаях звонящий сообщает, что банковские средства абонента оказались под угрозой. Чтобы «спасти» деньги обманщик просит продиктовать актуальные данные карты — якобы для их изменения. Получив информацию о банковской карте, злоумышленники списывают средства жертвы.
В тот же день Кудрявцева обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже средств с банковского счета в крупном размере.
Марина Кудрявцева стала чемпионкой Советского союза по фигурному катанию в 1971 и 1972 годах. В качестве тренера она воспитала ряд известных фигуристов, среди которых Игорь Пашкевич, Виктория Волчкова, Юлия Солдатова, Юлия Лаутова, Елена Соколова, Александр Успенский, Иван Бариев и другие.
Ранее 5-tv.ru писал, что актер сериала «Марш Турецкого» стал жертвой телефонных мошенников.
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