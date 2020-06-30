Актер сериала «Марш Турецкого» стал жертвой телефонных мошенников
Михаил Шелухин лишился 111 тысяч после разговора с «сотрудником банка».
Фото: www.globallookpress.com © Maciej Luczniewski
Российский актер Михаил Шелухин, известный по эпизодическим ролям в сериале «Марш Турецкого», «Московская сага» и «Сыщики 3», стал жертвой мошенников.
Как стало известно 5-tv.ru, 29 июня 60-летнему артисту позвонила женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора она попросила Шелухина сообщить номера его карт, а также продиктовать коды из сообщений, которые вскоре пришли на его смартфон.
При этом актера не смутило даже то, что в какой-то момент мошенница попросила сведения о карте другого банка. Таким образом Михаил Шелухин лишился 59 тысяч со счета ВТБ и 52 тысяч — со Сбербанка. Суммарный ущерб — 110 тысяч 450 рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники обманули Сергея Бурунова на почти 300 тысяч рублей.
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