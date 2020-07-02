Агата Муцениеце пополнила ряды отечественных звезд, которые подхватили флешмоб по «смене пола». Она также попробовала сравнить свои женскую и мужскую сущность через приложение FaceApp. Результатом актриса поделилась со своими подписчиками через социальную сеть Instagram, сравнив себя с Джонни Деппом.

Instagram @agataagata

Мнения поклонников ее таланта разделились.

«Больше похоже на Арчи Эндрюса из Ривердэйла»;

«А похожи. Агата, вы очень красивая»;

«Джастин Бибер!»

«Или Джим Керри в молодости», — активно обсудили они новый пост Агаты.

Ранее многие другие звезды тоже выкладывали результат своих игр с приложением. Фанаты активно спорили о том, чья смена пола прошла лучше и кого напоминают известные личности в мужских и женских ипостасях. Так, Ивана Урганта многие сравнили с Ольгой Бузовой, Ксению Собчак — с Арми Хаммером, а Тимати — Николь Шерзингер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агате Муцениеце непросто дались последние месяцы и она даже сравнивала их с экзотическим фруктом дурианом, красивым снаружи, но с ужасным запахом внутри. В феврале они с мужем Павлом Прилучным объявили о расставании, а несколько недель назад официально развелись.