Агата Муцениеце показала, как бы выглядела, будь она мужчиной — фото
Актриса не удержалась и тоже опробовала приложение FaceApp.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Агата Муцениеце пополнила ряды отечественных звезд, которые подхватили флешмоб по «смене пола». Она также попробовала сравнить свои женскую и мужскую сущность через приложение FaceApp. Результатом актриса поделилась со своими подписчиками через социальную сеть Instagram, сравнив себя с Джонни Деппом.
Мнения поклонников ее таланта разделились.
«Больше похоже на Арчи Эндрюса из Ривердэйла»;
«А похожи. Агата, вы очень красивая»;
«Джастин Бибер!»
«Или Джим Керри в молодости», — активно обсудили они новый пост Агаты.
Ранее многие другие звезды тоже выкладывали результат своих игр с приложением. Фанаты активно спорили о том, чья смена пола прошла лучше и кого напоминают известные личности в мужских и женских ипостасях. Так, Ивана Урганта многие сравнили с Ольгой Бузовой, Ксению Собчак — с Арми Хаммером, а Тимати — Николь Шерзингер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Агате Муцениеце непросто дались последние месяцы и она даже сравнивала их с экзотическим фруктом дурианом, красивым снаружи, но с ужасным запахом внутри. В феврале они с мужем Павлом Прилучным объявили о расставании, а несколько недель назад официально развелись.
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