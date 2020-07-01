Муцениеце назвала год развода с Прилучным «дурианом»

Известная актриса Агата Муцениеце задалась вопросом, на что похож 2020 год, который для нее ознаменовался не только пандемией коронавируса, но и разводом со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным. Сравнить она решила високосный год с фруктом.

«Ребят, я тут задумалась, если б 2020 был фруктом, каким бы вы его окрестили? По мне, так дуриан», — написала актриса, чем рассмешила своих подписчиков.

Instagram @agataagata

Ассоциация Муцениеце оказалась достаточно интересной. С одной стороны, звезда, вероятно, использовала прием языковой игры, выбрав фрукт с таким неодназначным корнем. Однако не исключено, что светская львица могла обратить внимание и на характиристики плода.

Дуриан — фрукт, произрастающий в тропиках Юго-Восточной Азии. Про него местные жители говорят: «Ад снаружи, рай — внутри». Дело в том, что от желающих попробовать этот плод он защищен острыми колючками и ужасным запахом. Однако если правильно вскрыть его и не побрезговать из-за зловония, на вкус он достаточно привлекателен.

Поклонники принялись предлагать свои варианты фруктов для описания 2020 года. Некоторые просто согласились с Муцениеце.

«Лимон»;

«Хурма»;

«Фейхоа»;

«Киви, терпеть не могу киви»;

«Дуриан, однозначно!» — поддержали фанаты.

В феврале 2020 года Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе. Они прожили в браке почти девять лет. Расставание было нелегким, во время бракоразводного процесса Муцениеце заявляла о рукоприкладстве со стороны мужа, а потом признавалась публично ему в любви. Пару развели в середине июня. После этого Прилучный был замечен в компании звезды сериала «Папины дочки». Как писал ранее 5-tv.ru, актрисе теперь угрожают хейтеры.