«Она как растение»: коллеги переживают за здоровье актрисы Валентины Малявиной

Здоровье заслуженной артистки Валентины Малявиной очень беспокоит ее коллег, сообщает портал Starhit.ru. Звезда фильмов «Иваново детство», «Король-олень» и других в молодости считалась одной из видных красавиц отечественного кино. Она украла сердца многих мужчин, включая ее первого и второго мужей — актера Александра Збруева и режиссера Павла Арсенова, снявшего «Гостью из будущего», того же «Короля-оленя», «С любимыми не расставайтесь» и прочее.

С начала 2000-х годов актриса ослепла и стала жить затворницей в доме-пансионате для ветеранов науки РАН. Почти никому из бывших коллег не удается ее навестить — так пожелала ее сестра. В последний раз Малявину видели в одном из выпусков шоу Андрея Малахова в 2018 году. Она попала в кадр, будучи худой и бледной.

Скриншот из программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Выпуск от 11.01.18

«Я навещал ее первые десять лет, а потом прекратил. У Малявиной есть сестра Татьяна. Так вот ее позиция — никого не пускать к Валентине, не давать ей ни с кем общаться. Таких же взглядов придерживается и медперсонал. Да, у Вали хорошие условия, но грустно смотреть на нее. Она как растение, дальше будет только хуже», — цитирует издание друга Малявиной актера Александра Зайцева.

Актер Александр Пятков считает, что доступ к пенсионерке закрыт неспроста. По его словам, эту могут делать по рекомендации врачей, чтобы лишний раз не волновать постоялицу пансионата, либо «это кому-то нужно».

Другой приятель Малявиной, актер Борис Бичурин, доверяет ее сестре и надеется, что ей дают все необходимое. А от материальной помощи, по его убеждению, она все равно бы отказалась — приняла бы как подачку.

«Не представляю, как она живет в тех условиях. Ничего не видеть, а только слышать — сложно. В каком состоянии можно пребывать? Валя еще многое могла бы внести в нашу культуру не только как актриса, но и как человек. Таких людей становится все меньше. Желаю ей здоровья!» — сказал Бичурин.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Наталья Гвоздикова высказалась о смерти Виктора Проскурина. По ее мнению, заслуженный артист не берег себя.