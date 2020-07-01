Наталья Гвоздикова о смерти Виктора Проскурина: «Не берег себя»

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Максим Чугункин
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Актриса призналась, что «очень нежно» относилась к своему коллеге и восхищалась его талантом.

Наталья Гвоздикова о смерти Виктора Проскурина: «Не берег себя»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин

Актриса Наталья Гвоздикова, известная по фильмам «Большая перемена» и «Ох уж эта Настя!», в эфире радио Sputnik заявила, что Виктор Проскурин «растрачивал себя направо и налево».

Народная артистка РФ отметила, что Проскурин был талантливым, но совершенно не берег себя. Наталье Гвоздиковой будет сильно его не хватать.

«Он удивительно талантливый человек. Почему так рано? Не берег, наверное, себя», — подчеркнула Гвоздикова.

Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет. Вместе с Гвоздиковой они играли в «Большой перемене», также актеру принесли известность роли в «12 стульях» и «Жестоком романсе».

Ранее Валерий Баринов в комментарии 5-tv.ru отметил подлинность и искренность ролей Проскурина, с которым их, помимо прочего, связывала общая любовь к творчеству Арсения Тарковского.

Также стало известно, что перед смертью Проскурин тяжело и продолжительно болел, страдая от хронической обструкции легких. Вдова артиста раскрыла подробности.

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