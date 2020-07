В распоряжении 5-tv.ru оказались переговоры диспетчеров с экипажами самолетов авиакомпаний «Сибирь» и Emirates Airlines 10 июня 2020 года, когда оба лайнера чуть не столкнулись в воздухе.

Авиаинцидент произошел в небе над Ростовом около шести вечера. Направлявшийся в Москву A320 авиакомпании «Сибирь» в 17.59 приступил к набору высоты из ростовского аэропорта к эшелону 380. Все в этот момент происходило штатно.

В 18.10 на связь со сменившемся согласно правилам диспетчером вышел на связь экипаж Boeing-777 Emirates Airlines, который летел из Осло в Дубаи и сообщил, что находится на эшелоне 370.

Именно в этот момент «Сибирь» уже приблизилась к эшелону 330 и находилась на расстоянии в 147 километров от арабского Boeing, а приближение к эшелону 380 означало так называемый конфликт, то есть потенциальное столкновение воздушных судов.

Лишь через четыре минуты в диспетчерской звучит волнительное:

«Посмотрите на „Сибирь“ и „Эмираты“!!!»

«Че за х****???»

«Смотрите на „Сибирь“!»

Диспетчер смежного сектора заметил развитие конфликтной ситуации и обратил внимание коллеги, в чьей зоне ответственности находились оба лайнера.

Через шесть секунд диспетчер принял меры по недопущению опасного сближения и столкновения, дав команду экипажу «Сибири» на снижение до эшелона 360 и отворот вправо. Следом полетела команда отвернуть вправо и пилотам Emirates Airlines. Однако и здесь произошла заминка. Так как команды продолжились на английском языке, то пилоты «Сибири» не сразу обратили на них внимание, приняв их за фоновые переговоры.

Диспетчер: «Siberia 2126, descent to FL360 due traffic immediately. Sibera descent to FL 360 immeditaly due traffic. Siberia 2126, turn right 050 degrees. (Сибирь 2126 снижайтесь, эшелон 360, конфликтное движение, немедленно. Сибирь 2126 снижайтесь, эшелон 360 немедленно, конфликтное движение. Сибирь 2126 отверните вправо на 50 градусов)».

«Сибирь»: «Right Heading 050 degrees, descending FL360, Siberia 2126 (отворачиваю вправо 50 градусов, снижаюсь эшелон 360, Сибирь 2126)».

Диспетчер: «Emerates 160, turn 50 degrees (Эмират 160, отверните вправо на 50 градусов)»

Emirates Airlines: «Turn right 50 degrees, Emerates 160 (Отворачиваю вправо на 50 градусов Эмират 160)»

Диспетчер: «Siberia 2126, expedite descent (Сибирь 2126, ускорьте снижение)»

«Сибирь»: «Expedite descent, Siberia 2126 (Понял: ускорить снижение, Сибирь 2126)»

5-tv.ru

В 18:15 на пульте диспетчера срабатывает сигнализация нарушения интервалов, в кабине арабского Boeing сигнализация системы предупреждения о столкновении

В 18:16 пассажирские воздушные судна успешно разошлись.