Жители Петербурга делали боевое оружие из находок времен Великой Отечественной
В ходе обыска у них были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия, около 80 килограмм взрывчатых веществ, а также патроны и комлектующие.
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Фото, видео: УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленинобласти задержаны жители региона, которые восстанавливали не только гражданские образцы оружия, но и найденные единицы времен Великой Отечественной войны, делая из них боевые.
По информации ведомства, в ходе обыска были изъяты 41 единица огнестрельного оружия, около 80 килограмм взрывчатых веществ, более трех тысяч патронов различного калибра, 85 основных частей и комплектующих оружия.
Жители Петербурга делали боевое оружие из находок времен Великой Отечественной
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Расследование деятельности группы продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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