Сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленинобласти задержаны жители региона, которые восстанавливали не только гражданские образцы оружия, но и найденные единицы времен Великой Отечественной войны, делая из них боевые.

По информации ведомства, в ходе обыска были изъяты 41 единица огнестрельного оружия, около 80 килограмм взрывчатых веществ, более трех тысяч патронов различного калибра, 85 основных частей и комплектующих оружия.

Жители Петербурга делали боевое оружие из находок времен Великой Отечественной 1/5 УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2/5 УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3/5 УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 4/5 УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 5/5 УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Расследование деятельности группы продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.