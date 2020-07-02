Жители Петербурга делали боевое оружие из находок времен Великой Отечественной

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Светлана Шевченко
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В ходе обыска у них были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия, около 80 килограмм взрывчатых веществ, а также патроны и комлектующие.

Фото, видео: УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудниками УФСБ России по Петербургу и Ленинобласти задержаны жители региона, которые восстанавливали не только гражданские образцы оружия, но и найденные единицы времен Великой Отечественной войны, делая из них боевые.

По информации ведомства, в ходе обыска были изъяты 41 единица огнестрельного оружия, около 80 килограмм взрывчатых веществ, более трех тысяч патронов различного калибра, 85 основных частей и комплектующих оружия.

Жители Петербурга делали боевое оружие из находок времен Великой Отечественной

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УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Расследование деятельности группы продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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