Минпросвещения РФ разрешило использовать искусственный интеллект в школах

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

При этом основная роль в образовательном процессе все равно отведена педагогам.

В России школьникам разрешили пользоваться ИИ на уроках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Российским школьникам и преподавателям разрешили использовать искусственный интеллект в образовательной сфере, но с соблюдением строгих возрастных и этических ограничений. Об этом говорится в специальной методической рекомендации по применению технологии, разработанной Минпросвещения РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В документе сказано, что от использования ИИ в учебе полностью отстранены учащиеся начальной школы. При этом ученикам средних классов разрешено обращаться к нему для поиска информации или объяснения сложных терминов, но только под присмотром учителя. Старшеклассники же получили право применять нейросети для расчетов, создания прогнозных моделей, а также при разработке проектов и проведении исследований.

Особое внимание в пособии уделено работе педагогов и защите данных. Учителя могут использовать ИИ для создания конспектов, тестов и мультимедийных презентаций, однако каждый сгенерированный материал должен проходить обязательную проверку на соответствие методическим нормам и достоверность фактов.

При этом ведомство ввело запрет на загрузку персональной информации о детях, родителях и работниках школ в общедоступные сервисы, чтобы исключить утечки данных. Кроме того, запрещено пользоваться нейросетью во время экзаменов, контрольных или проверочных работ, а выдача сгенерированного текста за собственный труд будет считаться нарушением.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что, несмотря на внедрение искусственного интеллекта в образование, главная роль все равно остается за учителем, а цифровые инструменты призваны лишь поддерживать его, а не заменять.

«Важно понимать, что цифровые технологии должны помогать учителю, а не заменять его, а ученику — глубже разбираться в учебном материале, а не выполнять за него задания», — добавил он.

Ранее глава ведомства заявил, что в школьную программу вошли темы, связанные с использованием беспилотников. Учащиеся будут их изучать на уроках технологии.

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