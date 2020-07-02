Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до конца июля

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Алиса Старжевская
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Телеграмма соответствующего содержания была направлена во все аэропорты страны.

Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до конца июля

Фото: Zuma\TASS

Росавиация еще недавно просила у Минтранса РФ разрешения на возобновление полетов за границу с 15 июля, а теперь продлила запрет на вылеты до 1 августа 2020 года, сообщает РБК.

Впервые ограничение международного авиасообщения с другими странами было введено 27 марта, когда правительство России приостановило все регулярные и чартерные рейсы в стране и запретило въезд иностранцам и лицам без гражданства на фоне распространения коронавируса по всему миру.

С тех пор запрет на полеты ежемесячно обновлялся. Информацию о продлении режима закрытого неба подтвердили в правительстве. Это означает, что в течение июля российским туристам по-прежнему не удастся улететь за границу, хотя приглашения от некоторых стран, готовых открыть свои границы, уже поступали.

А вот Евросоюз пока исключил Россию из перечня стран, для которых с 1 июля открывает свои границы. Чтобы и россиянам сделали исключение, необходимо, чтобы эпидемиологическая обстановка была на якобы уровне ЕС или ниже.

Запрет на международные полеты будет действовать до 23:59 31 июля 2020 года, но на практике в расписании некоторых аэропортов есть рейсы в Тель-Авив, Сеул, Нью-Йорк и некоторые европейские города. Представители Росавиации называют их грузовыми, на которые по специальному разрешению властей могут купить билеты граждане этих стран, дипломаты, обладатели двойного гражданства или вида на жительство в других государствах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минтранс может одобрить возобновление международного авиасообщения в России только при соблюдении определенных условий.

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